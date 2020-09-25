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Спорт

Чемпион мира Пидручный заразился коронавирусом

17:11 25 сентября 2020
Дмитрий Пидручный

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный, ставший чемпионом мира в 2019 году в шведском Эстерсунде, заразился COVID-19. О том, что и ему не удалось избежать «встречи» с опасным вирусом, капитан сборной Украины написал на своей странице в Facebook.

«Моя поездка в Висбаден и участие в гонке City Biathlon отменяется! Сегодня получил положительный результат теста на COVID-19, поэтому вынужден быть на самоизоляции. Чувствую себя прекрасно, никаких симптомов нет! Надеюсь, что в ближайшее время смогу приступить к тренировкам и продолжить тренировочные сборы с командой», — написал спортсмен.

Отметим, что в немецком Висбадене украинские биатлонисты должны были проводить тренировочные сборы, а также принять участие в шоу-гонке, которая проходит на улицах города в Центральной Германии.

Напомним, в конце августа Пидручный получил долгожданную квартиру в родном Тернополе, которая ему была обещана после завоевания «золота» на мировом первенстве в Эстерсунде в марте 2019-го.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лидер луганской «Зари» Дмитрий Хомченовский заразился коронавирусом.

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