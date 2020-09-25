Свитолина не пустила экс-чемпионку US Open в финал турнира в Страсбурге

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, занимающая пятую строчку в мировом рейтинге, успешно выступила в полуфинале турнира в Страсбурге с призовым фондом 202 тысячи долларов.

26-летняя одесситка за выход в финал сражалась с победительницей US Open-2019 в парном разряде белоруской Ариной Соболенко (12-я), которой в единственной очной встрече два года назад в китайском Ухане уступила в трех сетах (4:6, 6:2, 1:6).

Уже на самом старте поединка погода попыталась внести коррективы, когда с неба обрушился щедрый ливень, но быстро закончился и матч удалось продолжить. Первый сет Элина взяла довольно уверенно (но один гейм на своей подаче все же отдала сопернице), затем в борьбе отдала вторую партию, а в решающем сете собрала волю в кулак и вырвала итоговую победу — 6:2, 4:6, 6:4 в пользу украинки.

Таким образом, выход в 18-й в карьере финал на турнирах WTA принес Элине 13 115 долларов призовых. В решающем поединке нашу соотечественницу ожидает встреча с Еленой Рыбакиной из Казахстана (18-я), которая в своем полуфинале одолела японку Нао Хибино (84-я) — 6:3, 6:4.

Отметим, что после завершения турнира в Страсбурге у Свитолиной времени на отдых не будет, поскольку сразу же придется стартовать на турнире «Большого шлема» — «Ролан Гарросе». Уже известны соперницы украинок по первому кругу. Элина сыграет с россиянкой Варварой Грачевой (89-я), Даяна Ястремская (28-я) встретится с австралийкой Дарьей Гавриловой (785-я), Катерина Козлова (99-я) померяется силами с испанкой Паулой Бадосой (87-я), а дебютантка основной сетки Катарина Завацкая (112-я) сразится с голландкой Кики Бертенс (8-я). Еще одна наша соотечественница Марта Костюк, сенсационно вышедшая в третий круг на предыдущем турнире «Большого шлема» — US Open, успешно преодолела квалификацию в Париже и также сыграет в первом круге — ее соперница определится позже.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина получила награду от Зеленского по случаю Дня независимости.

Фото Jimmie 48

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