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Спорт

Скандальный футболист сделал предложение звезде популярного телешоу, с которой встречается всего месяц

21:36 25 сентября 2020
Марио Балотелли

30-летний экс-нападающий сборной Италии Марио Балотелли, известный частыми попаданиями в скандальные ситуации и недавно сделавший себе пять татуировок на голове, похоже, всерьез решил расстаться с холостяцкой жизнью.

Итальянский журнал Chi опубликовал совместную фотографию футболиста, карьера которого пошла на спад (летом 2020-го у него закончился контракт с «Брешией», а новый клуб игрок пока не нашел) с 27-летней моделью, участницей популярного телешоу «Большой Брат» Алессией Мессиной. «Я помолвлен и влюблен», — цитирует издание слова спортсмена.

 

Также поговаривают, что Балотелли и Мессина, имеющая полмиллиона подписчиков в Instagram, встречаются уже месяц. За это время Марио успел побывать в родительском доме своей возлюбленной на Сицилии.

Отметим, что у Балотелли уже есть двое детей. Старшую дочь, родившуюся в декабре 2012-го, Марио признал лишь после того, как сдал тест ДНК на отцовство, а имя матери младшего сына спортсмена, появившегося на свет в сентябре 2017-го, журналистам так и не удалось разузнать. Известно лишь, что одной из последних пассий скандального итальянца была 31-летняя бразильская модель Даян Мелло. Правда, как заверил сам футболист, они уже давно не общаются.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду второй раз сделал предложение Джорджине Родригес и получил ответ «Да!».

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