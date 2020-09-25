28.17 / 28.36 32.65 / 33.07
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Где смотреть Чарло – Деревянченко: расписание трансляций боя за чемпионский пояс WBC

21:57 25 сентября 2020
Джермалл Чарло&nbsp;— Сергей Деревянченко

В ночь с 26 на 27 сентября в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) на арене казино Mohegan Sun пройдет бой в среднем весе между обладателем титула американцем Джермаллом Чарло (30 побед, 22 из них — нокаутом) и украинским претендентом Сергеем Деревянченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 2 поражения). Букмекеры в предстоящем поединке отдают небольшое предпочтение непобедимому американцу.

Отметим, что для нашего соотечественника это будет третья попытка стать полноценным чемпионом мира. Предыдущие две оказались неудачными. В октябре 2018-го уроженец Феодосии проиграл решением судей американцу Дэниелу Джейкобсу поединок за вакантный титул IBF, а в октябре 2019-го спорным судейским решением уступил в бою за чемпионские пояса IBF и IBO казахстанцу Геннадию Головкину.

К слову, на предматчевом взвешивании наш соотечественник оказался немного тяжелее. Под украинцем весы показали 72,34 кг, под американцем — 72,25 кг.

В прямой трансляции поединок на территории Украины покажет телеканал «Интер». Программа «Большой бокс» выйдет в эфир в воскресенье, 27 сентября, в 4:15 утра, ориентировочное начало титульного боя — в 5:00.

Бокс, бой за чемпионский пояс WBC в среднем весе

27 сентября (воскресенье)

Джермалл Чарло — Сергей Деревянченко 05:00* «Интер»

* - ориентировочное начало

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что отец Теофимо Лопеса грязно оскорбил Ломаченко перед чемпионским боем.

13

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Под Харьковом разбился самолет с курсантами

Под Харьковом разбился самолет с курсантами, есть жертвы (видео)

Олег Винник

«Я состою из боли»: Олег Винник откровенно рассказал об обратной стороне популярности

Владимир Конкин

Стала известна причина трагической смерти дочери Владимира Конкина

Вагоностроительные заводы не будут работать с 2021 года, рынок обвиняет Криклия&nbsp;— СМИ

Вагоностроительные заводы не будут работать с 2021 года, рынок обвиняет Криклия — СМИ

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер