Где смотреть Чарло – Деревянченко: расписание трансляций боя за чемпионский пояс WBC

В ночь с 26 на 27 сентября в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) на арене казино Mohegan Sun пройдет бой в среднем весе между обладателем титула американцем Джермаллом Чарло (30 побед, 22 из них — нокаутом) и украинским претендентом Сергеем Деревянченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 2 поражения). Букмекеры в предстоящем поединке отдают небольшое предпочтение непобедимому американцу.

Отметим, что для нашего соотечественника это будет третья попытка стать полноценным чемпионом мира. Предыдущие две оказались неудачными. В октябре 2018-го уроженец Феодосии проиграл решением судей американцу Дэниелу Джейкобсу поединок за вакантный титул IBF, а в октябре 2019-го спорным судейским решением уступил в бою за чемпионские пояса IBF и IBO казахстанцу Геннадию Головкину.

К слову, на предматчевом взвешивании наш соотечественник оказался немного тяжелее. Под украинцем весы показали 72,34 кг, под американцем — 72,25 кг.

В прямой трансляции поединок на территории Украины покажет телеканал «Интер». Программа «Большой бокс» выйдет в эфир в воскресенье, 27 сентября, в 4:15 утра, ориентировочное начало титульного боя — в 5:00.

Бокс, бой за чемпионский пояс WBC в среднем весе

27 сентября (воскресенье)

Джермалл Чарло — Сергей Деревянченко 05:00* «Интер»

* - ориентировочное начало

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что отец Теофимо Лопеса грязно оскорбил Ломаченко перед чемпионским боем.

13

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter