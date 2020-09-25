Эффектная Бех-Романчук с рекордом выиграла этап «Бриллиантовой лиги»

Вице-чемпионка первенства Европы-2018 и чемпионата мира-2019, украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук, несколько дней назад порадовавшая поклонников пикантными фото, с личным рекордом сезона победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Дохе.

Отметим, что для повышения интриги организаторы «Бриллиантовой лиги» несколько изменили на этапе в столице Катара правила состязаний. Изначально все спортсменки имели по пять прыжков. Но в финал выходили только три лучшие прыгуньи. Более того, победительница определялась именно по итогам дополнительной попытки.

После «обязательной» программы Бех-Романчук с результатом 6,79 м занимала второе место, уступая Эсе Брума из Нигерии (6,85 м) и опережая Хадди Санья из Швеции (6,71 м).

Но в решающей попытке соперницы украинки ухудшили свои результаты (нигерийка прыгнула на 6,68 м, а шведка — на 6,55 м), а вот Бех-Романчук наоборот собрала волю в кулак и показала свой лучший результат в сезоне — 6,91 м (до личного рекорда, установленного в 2016 году в Луцке, Марина не дотянула два сантиметра).

«Я довольна своим прыжком и восхищена своей победой в Дохе. Этот сезон проходил не так, как мы все планировали, но я рада завершить его на такой высоте. Олимпийские игры — это моя следующая цель. Как и у всех нас. Я надеюсь хорошо выступить в Токио. Возьму небольшую паузу, а после этого заранее начну подготовку к сезону-2021. Я была рада выступить здесь и надеюсь вернуться и в следующем году», — заявила украинская чемпионка после победного пріжка.

Напомним, что Марина Бех-Романчук (супруга знаменитого украинского пловца Михаила Романчука) уже побеждала в августе на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме. Кроме того, украинка завоевала «серебро» на этапах Континентального тура в венгерском Секешфехерваре, австрийском Инсбруке и немецком Дессау.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Марина Бех-Романчук предстала в необычном образе.

Фото Twitter Wanda Diamond League

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