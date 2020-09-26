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Спорт

Жена экс-футболиста сборной Турции не пожалела для киллера более миллиона долларов за убийство мужа

18:12 26 сентября 2020
Свадьба Ягмур и Эмре Ашика

Красотке-супруге бывшего футболиста сборной Турции Эмре Ашика грозит длительное тюремное заключение за тяжкое преступление. 27-летняя Ягмур Ашик предложила киллеру 10 млн турецких лир (около 1,3 млн долларов) за убийство 46-летнего мужа и поиск безопасного места для того, чтобы закопать тело.

По информации издание HurriyetDailyNews, Ягмур затеяла преступление после того, как муж обвинил ее в неверности и подал на развод. Но ее план провалился после того, как исполнитель заказа, оказавшийся футбольным болельщиком, в последний момент передумал и рассказал обо всем бывшему игроку «Бешикташа», «Галатасарая» и «Фенербахче».

Ягмур и ее любовнику Эрди Сунгуру уже предъявлены обвинения в покушении на убийство, и они в ожидании суда находятся под стражей. По словам последнего, сначала жена футболиста хотела, чтобы он самостоятельно лишил жизни Ашика, но Сунгур отказался.

«У нас с Ягмур был роман. Она только и думала о том, чтобы прибрать к рукам наследство после смерти Эмре Ашика. Ягмур предложила мне убить его, но я отказался. Один раз она принесла кусок мяса и сказала в него выстрелить, но я не смог, и это ее очень разозлило», — рассказал любовник.

После этого Сунгур свел Ягмур со своим знакомым киллером, который отсидел в тюрьме за убийство трех человек. Началась активная подготовка к реализации замысла (обвиняемая даже приготовила киллеру пистолет), но в последний момент наемник передумал и сообщил обо всем представителям спортсмена.

27-летняя Ягмур только и думала о том, как прибрать к рукам наследство мужа после его смерти

В составе сборной Турции защитник Эмре Ашик провел 53 матча и забил два мяча

Отмечается, что Эмре Ашик, в активе которого 53 поединка и два мяча в футболке сборной Турции, и его жена сыграли свадьбу в 2012 году во Франции. Пара все еще состоит в браке, у них трое общих детей. Завершив футбольную карьеру, обладатель Суперкубка УЕФА в составе «Галатасарая» занялся строительным бизнесом, и довольно успешно ведет дела.

Ягмур и Эмре сыграли свадьбу в 2012 году, у них родились трое детей

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что турецкий футболист задушил своего 5-летнего сына, заразившегося коронавирусом.

Фото Instagram

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