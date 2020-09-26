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Спорт

Стало известно, где покажут чемпионские бои Ломаченко и Усика

11:05 26 сентября 2020
Александр Усик и Василий Ломаченко

Намеченные на октябрь бои за титулы чемпиона мира Ломаченко — Лопес (команда американца продолжает нагнетать обстановку перед поединком) и Усик — Чисора в Украине покажет медиасервис MEGOGO. Об этом в программе «Бокс без масок» сообщил известный комментатор Владимир Кобельков.

Напомним, что объединительный поединок между украинцем Василием Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) и американцем Теофимо Лопесом (15 побед, 12 из них — нокаутом) за титулы WBC, WBO, WBA и IBF пройдет 17 октября в MGM Grand в Лас-Вегасе.

Василий Ломаченко и Теофимо Лопес

В свою очередь, Александр Усик (17 побед, 13 нокаутом) и британец Дерек Чисора (32 победы, 23 из них нокаутом, 9 поражений) сразятся в супертяжелом весе 31 октября в Лондоне.

Также MEGOGO будет транслировать поединок чемпиона WBO International Дениса Беринчика (13 побед, 7 из них — нокаутом) против румынского боксера Виорела Симиона (22 победы, 9 из них — нокаутом, 3 поражения), который состоится 8 октября.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире бой между украинцем Сергеем Деревянченко и непобедимым американцем Джермаллом Чарло.

Фото Twitter.com

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