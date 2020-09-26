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Спорт

Непобедимый украинский боксер уничтожил 18-го соперника в карьере: видео боя

12:01 26 сентября 2020
Сергей Богачук

В ночь на субботу, 26 сентября, непобедимый украинский нокаутер, чемпион WBC Continental Americas в первом среднем весе Сергей Богачук продолжил свою потрясающую серию на профессиональном ринге, досрочно выиграв 18-й (!) бой подряд.

В главном поединке вечера бокса в Мериде (Мексика) тренирующийся в США 25-летний боксер из Винницы, вышедший на бой в вышиванке, уничтожил очередного оппонента — 32-летнего мексиканца Алехандро Давилу, который до этого проиграл всего один бой в карьере (теперь — 21 победа, 8 из них — нокаутом, 2 ничьи и 2 поражения).

В 10-раундовом бою украинец по прозвищу El Flaco («Худой») владел преимуществом (хотя соперник порой опасно отвечал), и в итоге мексиканец с разбитым носом отказался выходить на седьмой раунд, после чего судьи зафиксировали победу Богачука техническим нокаутом.

25-летний Сергей Богачук досрочно выиграл на профессиональном ринге все 18 боев

Отметим, что свой впечатляющую победную серию на профиринге уроженец Винницы начал в феврале 2017 года.

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Фото Twitter

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