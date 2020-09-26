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Спорт

Сборную Украины еще до старта отправили домой с чемпионата Европы

13:19 26 сентября 2020
Сборная Украины по волейболу U20

В субботу, 26 сентября, в чешских городах Брно и Куржим стартует финальный турнир чемпионата Европы по волейболу среди молодежных команд (U20), на который пробилась и сборная Украины.

К сожалению, подопечные Владимира Романцова и Анатолия Янущика не выступят в группе с соперниками из Германии, России, Беларуси, Нидерландов и Турции. Европейская конфедерация волейбола на своем сайте официально объявила, что сборная Украины (как и турки) не допущена к состязаниям из-за положительного теста на коронавирус у одного из игроков команды.

Переговоры с Европейской конфедерацией волейбола и правительством Чехии, где проходит Евро, результатов не дали. Сборную Украины обязали покинуть страну в течение 24 часов.

«В соответствии с протоколами о состоянии здоровья, установленными местными властями, национальной сборной Украины пришлось отказаться от участия на Евро-2020 U-20. Это было нелегкое решение, но, учитывая, что здоровье всех, кто связан с турниром, было главным приоритетом, не было другого выбора, кроме как соблюдать очень строгие протоколы для сдерживания дальнейшего распространения нового вируса», — говорится в официальном пресс-релизе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что родившийся в Украине волейболист Дмитрий Пашицкий принял гражданство России.

Фото Федерации волейбола Украины

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