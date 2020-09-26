«Динамо» с незабитым пенальти разгромило новичка УПЛ: видео голов

В субботу, 26 сентября, матчем без зрителей на «Олимпийском», где во вторник «Динамо» и «Гент» определят обладателя путевки в Лигу чемпионов, стартовал 4-й тур чемпионата Украины по футболу. Встреча динамовцев и «Миная» (как и остальные игры тура) началась с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе АН-26 под Харьковом.

Чемпионат Украины. 4-й тур

«Минай» — «Динамо» (Киев) — 0:4 (Андриевский, 36, Цыганков, 41, Вербич, 59, Матич, 69, в свои ворота). На 14-й минуте удален Павлиш («Минай»), а на 15-й — Вербич («Динамо») не реализовал пенальти. Молодежные составы — 0:6.

«Динамо»: Бущан, Кендзера (Караваев, 74), Забарный, Сирота, Миколенко, Андриевский, Шепелев (Сидорчук, 46), Цыганков (Цитаишвили, 62), Дуэлунд (Шапаренко, 46), Вербич, Супряга (Соль, 46).

Поединок, в котором номинальными хозяевами поля были подопечные Василия Кобина, по просьбе киевлян (чтобы команде меньше времени проводить в дороге перед супербитвой с «Гентом») была перенесена в Киев. «Бело-синие» ранее пересекались с новичком УПЛ из Закарпатья только на кубковой стезе, в частности, обыграв «Минай» в полуфинале прошлого розыгрыша Кубка Украины, который динамовцы в итоге завоевали.

В своем 360-м поединке во главе «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу, тепло пообщавшийся перед матчем со своим бывшим подопечным Василием Кобиным, по сравнению с игрой в Бельгии произвел в «основе» сразу шесть замен: вместо Караваева, Сидорчука, Шапаренко, Буяльского, де Пены и Родригеса с первых минут на поле вышли Сирота, Андриевский, Шепелев, Цыганков, Дуэлунд и Вербич.

Уже на 14-й минуте закарпатцы остались в меньшинстве, когда Павлиш с нарушением правил прервал выход один на один с голкипером Супряги и получил прямую красную карточку (желтая у него уже была). Только вот Вербич не смог реализовать пенальти, проиграв дуэль вратарю Поповичу.

Киевляне долгое время не могли вскрыть оборону «Миная», пока на 36-й минуте после остроумного паса пяткой Супряги Андриевский не вырвался на свидание с вратарем и вывел «Динамо» вперед — 1:0. А через пять минут Цыганков после удара Вербича в штангу первым успел на добивание.

После перерыва «Динамо» в эконом-режиме благодаря точному удару Вербича и автоголу Матича довело счет до неприличного — 4:0 в свою пользу.

0:1 Андриевский (36-я мин.)

0:2 Цыганков (41-я мин.)

0:3 Вербич (59-я мин.)

0:4 Матич (69-я мин., в свои ворота)

Успех позволил подопечным Мирчи Луческу возглавить турнирную таблицу, хотя уже через несколько часов, в случае успеха в поединке с «Мариуполем», «бело-синих» снова может обойти «Ворскла».

Положение команд:

1. «Динамо» — 10 очков (4 матча);

2. «Ворскла» — 9 (3);

3. «Колос» — 6 (3);

4. «Олимпик» — 6 (3);

5. «Мариуполь» — 6 (3);

6. «Шахтер» — 5 (3);

7. «Десна» — 5 (3);

8. «Александрия» — 3 (3);

9. «Минай» — 3 (3);

10. «Ингулец» — 2 (3);

11. «Заря» — 1 (3).

12. «Днепр» — 1 (3);

13. «Рух» — 1 (3);

14. «Львов» — 0 (2).

Бомбардиры: 3 мяча — Виктор Цыганков («Динамо»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Захедитабар Шахаб («Олимпик»); 2 — Алан Патрик («Шахтер»), Владимир Лысенко («Колос»), Давид Пуцлин, Владислав Кулач (оба — «Ворскла»), Алексей Хобленко («Днепр-1»), Сергей Политыло («Олимпик»), Владислав Супряга («Динамо»), Максим Тейшейра («Олимпик»), Евгений Морозко («Колос»).

Отметим, что в четвертом туре УПЛ также сыграют: «Ворскла» — «Мариуполь», «Александрия» — «Днепр-1» (26 сентября), «Львов» — «Заря», «Шахтер» — «Олимпик», «Десна» — «Рух», «Колос» — «Ингулец» (27 сентября).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в первом матче раунда плей-офф ЛЧ победило в гостях «Гент».

Фото ФК «Динамо»

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