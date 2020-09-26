Свитолина в финале состязаний в Страсбурге вырвала победу у уроженки России (видео)

В субботу, 26 сентября, сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина (5-я в мире), победившая накануне чемпионку US Open-2019, завоевала 15-й титул в своей профессиональной карьере. В финальном матче турнира в Страсбурге (Франция) с призовым фондом 163 тысячи евро, начало которого из-за дождя было отложено почти на два с половиной часа, 26-летняя одесситка с большим трудом сломила сопротивление 21-летней уроженки Москвы Елены Рыбакиной (18-я), выступающей за Казахстан, — 6:4, 1:6, 6:2.

Кстати, до фиаско в поединке с Элиной Рыбакина ранее ни разу не уступала украинским теннисисткам, выиграв восемь встреч из восьми (в этом году на US Open она одолела в первом круге Катарину Завацкую).

Отметим, что триумф в Страсбурге принес первой ракетке Украины, выигравшей 380-й матч в карьере, 20 161 евро призовых. Всего же за годы выступлений на корте одесситка заработала более 19,5 млн долларов, выиграв турниры WTA в Баку (2013 и 2014 годы), Марракеше (2015-й), Куала-Лумпур (2016-й), Торонто, Риме, Стамбуле, Дубае и Тайпее (2017-й), Риме, Дубае, Брисбене, Сингапуре (2018-й), а также Мотеррее и Страсбурге (2020-й).

Кстати, среди действующих теннисисток больше побед на турнирах WTA, чем у Элины, только у сестер Уильямс, Ким Клейстерс, Петры Квитовой, Симоны Халеп, Виктории Азаренко, Светланы Кузнецовой и Каролины Плишковой.

Теперь Элине Свитолиной, получившей ко Дню независимости орден от президента Украины, предстоит выступление на турнире серии «Большого шлема» «Ролан Гаррос». В стартовом матче состязаний в Париже украинка сыграет с россиянкой Варварой Грачевой (89-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что организаторы турнира в Страсбурге назвали Элину Свитолину россиянкой и вынуждены были принести извинения.

Фото Twitter WTA

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