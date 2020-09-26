Гран-при России: онлайн-видеотрансляция 10-го этапа Формулы-1

В воскресенье, 27 сентября, трасса «Сочи Автодром» примет десятый этап Формулы-1 Гран-при России-2020. В ходе гонки, на которой планируется присутствие около 30 тысяч болельщиков, пилоты преодолеют 53 круга, проведя на дистанции почти 310 километров.

В субботу, 26 сентября, квалификацию выиграл лидер общего зачета британец Льюис Хэмилтон (на фото) из «Мерседеса», второй результат показал голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третий — еще один пилот «Мерседеса» финн Валттери Боттас.

При этом гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, который в новом сезоне будет выступать за «Астон Мартин», во время квалификации разбил свой болид.

«Я в порядке. Был близок к тому, чтобы потерять контроль над болидом уже во втором повороте, а затем снова допустил ошибку в четвертом и не сумел избежать аварии. В ходе этих выходных поведение машины постепенно улучшалось, но на первом секторе по-прежнему были сложности. Я рисковал, ошибся во втором повороте и разбил машину в четвертом. В сравнении с утренней тренировкой, SF1000 ехала достаточно стабильно, так что я расстроен», — приводит слова Себастьяна Феттеля Sky Sports.

Формула-1. Гран-при России. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.31,304

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,563

3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,652

4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,013

5. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,060

6. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,246

7. Эстебан Окон («Рено») — +1,320

8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,543

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,696

10. Александер Албон («Ред Булл») — +1,704.

Не вышли в третий сегмент:

11. Шарль Леклер («Феррари») — 1.33,239

12. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1.33,249

13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.33,364

14. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.33,583

15. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.33,609

Не вышли во второй сегмент:

16. Ромен Грожан («Хаас») — 1.34,592

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.34,594

18. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.34,681

19. Николас Латифи («Уильямс») — 1.35,066

20. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.35,267.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-видеотрансляцию Гран-при России (начало — в 14:00), которую смотрите в этой новости. Видеоплеер появится ближе к началу гонки.

Напомним, что после девяти этапов Формулы-1 общий зачет выглядит так: 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 190 очков; 2. Валттери Боттас («Мерседес») — 135; 3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 110; 4. Ландо Норрис («Макларен») — 65; 5. Александер Албон («Ред Булл») — 63; 6. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 57; 7. Дэниэль Риккардо («Рено») — 53; 8. Шарль Леклер («Феррари») — 47.

В Кубке конструкторов ситуация перед десятым этапом такова: 1. «Мерседес» — 325 очков, 2. «Ред Булл» — 173; 3. «Рейсинг Пойнт» — 107; 4. «Макларен» — 106; 5. «Рено» — 83; 6. «Феррари» — 64; 7. «Альфа Таури» — 53.

Одиннадцатый этап Формулы-1 — Гран-при Айфеля — состоится 11 октября в немецком Нюрбурге.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире Гран-при России.

Фото Twitter Formula 1

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