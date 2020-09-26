Где и когда смотреть онлайн «Динамо» — «Гент»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Во вторник, 29 сентября, киевское «Динамо» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов оспорит на пустом столичном «Олимпийском» путевку в групповой турнир с бельгийским «Гентом» (начало — в 22:00). В гостевой встрече динамовцы, напомним, победили команду Вима де Деккера (2:1).

А еще раньше, в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов, «Динамо» прошло голландский АЗ (2:0), а коллектив украинцев Пластуна, Безуса и Яремчука — австрийский «Рапид» (2:1).

В минувшую субботу подопечные Вима Де Деккера и Мирчи Луческу провели очередные матчи в своих чемпионатах. «Гент» в день 30-летия Романа Безуса проиграл в бельгийской лиге на своем поле «Левену» — 2:3 (Дорш, 71, с пенальти, Кляйндинст, 74, с пенальти — Сова, 41, 48, Мертенс, 44) и опустился в турнирной таблице на 14-ю позицию. В свою очередь, «Динамо» в формально выездном матче на столичном «Олимпийском» разгромило новичка УПЛ «Минай» — 4:0 (Андриевский, 36, Цыганков, 41, Вербич, 59, Матич, 69, в свои ворота) и возглавило турнирную таблицу.

В прямой трансляции встречу «Динамо» — «Гент» покажет в 22:00 телеканал «Футбол 1». Перед началом поединка (в 21:15) и после его окончания эксперты в студии программы «Ночь Лиги чемпионов» обсудят события в Киеве. Также прямой эфир с «Олимпийского» запланирован на телеканале «Матч!» (Россия).

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответные матчи

29 сентября (вторник)

«Динамо» — «Гент» 22:00 «Футбол 1», «Матч!»

«Омония» — «Олимпиакос» 22:00 «Футбол 2»

«Ференцварош» — «Мольде» 22:00 «Футбол 3»

30 сентября (среда)

«Зальцбург» — «Маккаби» (Тель-Авив) 22:00 «Футбол 1»

«Мидтьюлланд» — «Славия» 22:00 «Футбол 2»

ПАОК — «Краснодар» 22:00 «Футбол 3»

Напомним, что жеребьевка групп Лиги чемпионов намечена в штаб-квартире УЕФА в Ньоне на 1 октября, а Лиги Европы — на 2 октября.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры сделали прогнозы на поединок «Динамо» — «Гент».

Фото ФК «Гент»

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