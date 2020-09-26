«Гент» перед поединком с «Динамо» проиграл дома в чемпионате Бельгии: видео голов

Бельгийский «Гент», уступивший «Динамо» первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов (1:2), перед визитом в Киев на ответную игру с подопечными Мирчи Луческу потерпел четвертое поражение в шести турах чемпионата страны.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ДИНАМО» — «ГЕНТ»

В день 30-летия Романа Безуса, игравшего до 52-й минуты (Игорь Пластун провел всю встречу), команда Вим де Деккера в присутствии на трибунах болельщиков уступила на своем поле «Левену» — 2:3 (Дорш, 71, с пенальти, Кляйдинст, 74, с пенальти — Сова, 41, 48, Мертенс, 44) и опустилась в турнирной таблице чемпионата Бельгии на 14-е место.

Видео голов матча «Гент» — «Левен» смотрите по этой ссылке.

Отметим, что из-за травм в составе «Гента» не играли Роман Яремчук, Александре де Брюйн, Свен Кумс и Гиорги Чакветадзе, а из-за дисквалификации — Майкл Нгаде-Нгаджюи. Отсутствовал в заявке на матч и капитан команды Вадис Оджиджа-Офое.

Кстати, после финального свистка группа разъяренных фанатов «Гента» собралась у главного входа на стадион, где потребовала объяснения у совета директоров клуба. К разъяренной толпе вышел генеральный директор Мишель Луваги, который сумел погасить накал страстей, информирует nieuwsblad.

Первым вопросом, на который пришлось отвечать одному из боссов клуба, почему так быстро был уволен тренер Йесс Торуп, который руководил командой еще до Ласло Белени и Вима де Деккера?

«Каждому тренеру на работу отводится свой срок. И когда вы замечаете, что тренер больше не контролирует свою команду, вы должны вмешаться. Особенно когда наступает период решающих поединков, а ваша команда проигрывает слишком часто. Но увольнение тренера — это, конечно же, решение нескольких человек совета директоров, а не одного.

Сегодня мы играли без нескольких травмированных игроков. Хотелось бы посмотреть, как бы прошла игра, если бы сыграли хотя бы двое из них. На мой взгляд, нельзя упрекать футболистов в отсутствии усилий: за соперника несколько раз играл каркас ворот", — заявил Мишель Луваги.

Прилет бельгийцев в столицу Украины запланирован на понедельник, 28 сентября.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры сделали прогноз на поединок «Динамо» — «Гент».

Фото PhotoNews



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