Чарло — Деревянченко: полное видео боя

В ночь на воскресенье, 27 сентября, в Анкасвилле (США) состоялся чемпионский бой в среднем весе (72,6 кг) между 30-летним обладателем пояса WBC американцем Джермаллом Чарло (31 победа, 22 из них — нокаутом), которому отдавали предпочтение букмекеры, и 34-летним украинским боксером Сергеем Деревянченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 3 поражения).

Изначально 12-раундовый поединок анонсировался как главный бой вечера, но в итоге событие поставили на разогрев. С первых раундов дуэли украинец пытался достойно противостоять непобедимому американцу, но получалось не всегда. Более того, в коце третьего раунда Сергей пропустил сокрушительный удар, хотя и смог вернуться в поединок. Правда, заплывший левый глаз после рассечения значительно ограничивал украинцу обзор.

В последних раундах Деревянченко выглядел несколько лучше, только вот его усилий не хватило для досрочного завершения боя не хватило. А судьи единогласным решением отдали преимущество Чарло — 116:112, 117:111, 118:110.

Под подсчетам CompuBox, американец нанес на 39 ударов точных ударов больше, чем Деревянченко (удары — 681 против 627, точные — 219 против 180).

Кстати, если боксер из США (его брат-близнец Джермелл Чарло — чемпион мира в весовой категории до 69,99 кг) третий раз проводил защиту своего титула, то для уроженца Феодосии это была третья попытка стать чемпионом мира. В 2018 году Деревянченко уступил решением судей американцу Дэниелу Джейкобсу, а в 2019-м — Геннадию Головкину из Казахстана. И вот теперь — Чарло.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бронзовый призер Олимпиады-2008, украинский боксер Вячеслав Глазков стал дальнобойщиком в США.

Фото Showtime Twitter

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