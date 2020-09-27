«Я был на Майдане — там ужас творился», — футболист Хачериди высказался о событиях в Беларуси

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Хачериди, который не так давно схватил соперника за лицо в первом же матче после длительной дисквалификации, помог брестскому «Динамо» победить в гостях многократного чемпиона страны БАТЭ (4:2).

После финального свистка 33-летний футболист поделился своим мнением о происходящем в Беларуси.

«В политику я не лезу. Я вообще сам украинец, даже не хочу обсуждать. Мне главное в футбол играть, а то, что творится в стране, там люди разберутся.

Я был на Майдане. Мы как раз приехали со сборов — в самое это пекло. Там ужас творился. В Беларуси чуть поспокойнее. Хотя в Минске тоже… Я ведь новости смотрю. Но в Украине жесть была", — сказал Евгений Хачериди в эфире Youtube-канала «ЧестнОК».

Отметим, что действующий чемпион страны брестское «Динамо», цвета которого, кроме Хачериди, защищают еще два украинца — Артем Милевский и Александр Нойок, занимает в нынешнем сезоне шестое место (с двумя играми в запасе). В ближайший четверг, 1 октября, динамовцы в Минске проведут поединок раунда плей-офф Лиги Европы против болгарского «Лудогорца».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболиста сборной Беларуси Антона Сароку арестовали во время протестов.

Фото ФК «Динамо» (Брест)

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