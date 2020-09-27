Роналду и Месси обошли Путина в рейтинге самых уважаемых мужчин мира

Две звезды футбола — форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающий «Барселоны» Лионель Месси, едва не покинувший со скандалом каталонский клуб, вошли в список самых уважаемых публичных личностей планеты по версии исследовательского центра YouGov.

В опубликованном рейтинге португалец Криштиану Роналду занял шестое место и был признан самым уважаемым спортсменом мира. Выше португальца оказались гонконгский актер, мастер боевых искусств Джеки Чан, премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, предприниматель Билл Гейтс и бывший президент США Барак Обама, возглавивший рейтинг.

В топ-десятку также вошли владелец AliExpress Джек Ма, духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама, изобретатель Илон Маск и актер Кеану Ривз.

Отметим, что аргентинский футболист Лионель Месси занял в рейтинге 11-е место, опередив на одну позицию президента России Владимира Путина.

Кстати, самой уважаемой женщиной мира признали Мишель Обаму, за которой в рейтинге расположились звезда Голливуда Анджелина Джоли и королева Великобритании Елизавета II.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду вошел в десятку самых богатых знаменитостей по версии Forbes.

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