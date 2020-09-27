«Шахтер» в донецком дерби прервал свою серию без побед в УПЛ: видеообзор матча

В воскресенье, 27 сентября, продолжилась программа 4-го тура чемпионата Украины по футболу, все матчи которого в эти выходные начинаются с минуты молчания в память о погибших при крушении самолета АН-26 под Харьковом.

Чемпионат Украины. 4-й тур

27 сентября (воскресенье)

«Шахтер» (Донецк) — «Олимпик» (Донецк) — 2:0 (Коваленко, 64, Мораес, 66). На 42-й минуте Патрик («Шахтер») не реализовал пенальти. Молодежные составы — 8:0.

«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Корниенко, Коваленко (Маркос Антонио, 77), Майкон, Патрик, Марлос (Тете, 90), Тайсон, Мораес (Фернандо, 80).

В кои-то веки «Шахтер» перед донецким дерби находился в турнирной таблице ниже «Олимпика». А виной всему не только две победы подопечных Игоря Климовского в двух последних матчах, но и потери горняками очков в играх с «Зарей» (2:2) и «Рухом» (1:1).

Ранее футболисты «Олимпика» никогда не побеждали «Шахтер» в чемпионате Украины, потерпев в 14 матчах 10 поражений и четырежды добыв ничью (при разнице мячей 11:44).

На сей раз «Шахтер», не досчитавшийся из-за травм Коноплянки и Степаненко, а из-за дисквалификации — Бондаря, в первом тайме не смог подобрать ключи к обороне «Олимпика». Хотя на 42-й минуте у Патрика был отличный шанс вывести свою команду вперед. Но бразилец, пробивая пенальти, проиграл дуэль голкиперу Кичаку (кстати, воспитаннику «Динамо»).

Второй тайм активнее начали парни Климовского, и на 54-й минуте рефери из Харькова Абдула обязан был назначить 11-метровый удар уже в ворота «Шахтера». Но служитель Фемиды проигнорировал эпизод, когда после удара арендованного у «Динамо» Бенито защитник Корниенко в своей штрафной сыграл рукой. Что скажут воскресным вечером по этому поводу телеэксперты-«правдолюбы»?

Как бы там ни было, после очередного звоночка у своих ворот подопечные Луиша Каштру очень быстро воспользовались ошибками земляков в обороне и усилиями Коваленко и Мораеса в течение двух минут пратически сняли все вопросы о победителе, а заодно прервали свою трехматчевую серию без побед (две игры в УПЛ и поражение в Суперкубке Украины от «Динамо» — 1:3). Теперь выше «Шахтера» в таблице премьер-лиги только «Ворскла» и «Динамо».

ФК «Львов» — «Заря» (Луганск) — 0:5 (Юрченко, 3, Громов, 6, 27, Гладкий, 33, 37). Молодежные составы — 1:1.

Не совсем удачно начавшая сезон команда Виктора Скрипника отвязалась за неудачи на «Львове», забив на стадионе «Украина» за 34 минуты пять мячей и став творцом самой крупной победы в нынешнем чемпионате (до этого со счетом 4:0 «Колос» побеждал… «Львов», а «Динамо» — «Минай»).

При этом 33-летний новичок «Зари» Александр Гладкий не только забил за седьмой клуб в высшем украинском дивизионе (ранее он огорчал соперников в футболках «Шахтера», «Металлиста», «Харькова», «Днепра», «Карпат» и «Черноморца»), но и с 86 точными ударами обошел в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата страны Тимерлана Гусейнова, поднявшись на 10-ю позицию (у рекордсмена — Максима Шацких — 124 мяча).

Кстати, вопрос: «Львову» обязательно нужно было приглашать тренера-иностранца, чтобы так позорится в УПЛ (три поражения с общим счетом 1:12)? Хотя — футбол футболом, а мы, в любом случае, пожелаем грузинскому наставнику хозяев поля Георгию Цецадзе скорейшего выздоровления. Специалист не присутствовал на игре из-за положительного теста на коронавирус.

26 сентября (суббота)

«Минай» — «Динамо» (Киев) — 0:4 (Андриевский, 36, Цыганков, 41, Вербич, 59, Матич, 69, в свои ворота). На 14-й минуте удален Павлиш («Минай»), а на 15-й — Вербич («Динамо») не реализовал пенальти. Молодежные составы — 0:6.

«Ворскла» (Полтава) — «Мариуполь» — 0:0. На 90+5-й минуте удален Петерман («Мариуполь»). Молодежные составы — 4:1.



«Александрия» — «Днепр-1» — 4:1 (Безбородько, 3, Третьяков, 37, Сваток, 60, в свои ворота, Лучкевич, 68 — Адамюк, 78). Молодежные составы — 4:0.

Положение команд:

1. «Динамо» — 10 очков (4 матча);

2. «Ворскла» — 10 (4);

3. «Шахтер» — 8 (4);

4. «Мариуполь» — 7 (4);

5. «Александрия» — 6 (4);

6. «Колос» — 6 (3);

7. «Олимпик» — 6 (4);

8. «Десна» — 5 (3);

9. «Заря» — 4 (4);

10. «Минай» — 3 (3);

11. «Ингулец» — 2 (3);

12. «Рух» — 1 (3);

13. «Днепр-1» — 1 (4);

14. «Львов» — 0 (3).

Бомбардиры: 3 мяча — Виктор Цыганков («Динамо»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Захедитабар Шахаб («Олимпик»).

Отметим, что в четвертом туре УПЛ 27 сентября также сыграют: «Десна» — «Рух» и «Колос» — «Ингулец».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире матч квалификации Лиги чемпионов «Динамо» — «Гент».

Фото ФК «Шахтер»

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