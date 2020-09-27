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Спорт

Два гола и ассист: Кравец блестяще дебютировал в футболке «Коньяспора»

20:04 27 сентября 2020
Артем Кравец

Нападающий сборной Украины Артем Кравец, который после ухода из киевского «Динамо» через несколько дней трудоустроился в турецком «Коньяспоре», блестяще дебютировал в составе своей новой команды.

В воскресенье, 27 сентября, «Коньяспор» в домашнем матче 3-го тура чемпионата Турции разгромил именитый «Бешикташ» (4:1), а вышедший на замену на 50-й минуте украинский нападающий успел забить два мяча и отдать результативную передачу (еще дважды точными ударами в составе хозяев отметился грузин Леван Шенгелия).

Появившись на поле при счете 1:0, украинец на 63-й минуте получил мяч на левом фланге, ворвался в штрафную площадку и с острого угла пробил под перекладину — 2:0. На 78-й минуте Артем хладнокровно ассистировал Шенгелии, который довел счет до 3:0. Но и этим Кравец не ограничился. Через три минуты «Коньяспор» получил право на пенальти, и наш соотечественник точно пробил с «точки». Все, что удалось сделать команде экс-динамовца Домагоя Виды, так это в компенсированное время забить гол престижа.

Победа над грандом позволила «Коньяспору» с четырьмя очками подняться в турнирной таблице на седьмое место.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Артем Кравец развелся с матерью своих детей после 10 лет брака.

Фото ФК «Коньяспор»

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