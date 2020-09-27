«Динамо» — «Гент»: онлайн-трансляция матча за путевку в Лигу чемпионов

Во вторник, 29 сентября, киевское «Динамо» на столичном «Олимпийском» сыграет без болельщиков ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против бельгийского «Гента» (начало — в 22:00). После победы вице-чемпиона Украины в первой встрече на «Гент Стэдиум» (2:1) букмекеры сделали прогнозы на поединок в Киеве.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию дуэли подопечных Мирчи Луческу и Вима де Деккера за путевку в Лигу чемпионов и до 30 млн евро призовых от УЕФА, за которой вы сможете следить в этой новости.

Арбитр из Польши

Работать на игре в Киеве УЕФА доверил судейской бригаде из Польши во главе с 39-летним рефери ФИФА Шимоном Марциняком, которому призваны помогать Павел Сокольницки и Томаш Листкевич (резервный судья — Павел Рачковски). Поскольку на поединке будет задействована система VAR, то обязанности видеопомощника арбитра будет выполнять Павел Гиль (его ассистент — Томаш Квятковски).

Ранее Марциняк частенько пересекался с нашими командами: Израиль — Украина — 2:3 в 2012-м, «Днепр» — «Фиорентина» — 1:2 в 2013-м, «Динамо» — «Фиорентина» — 1:1 в 2015-м, «Шахтер» — «Рапид» — 2:2 в 2015-м, «Шахтер» — «Севилья» — 2:2 в 2016-м и «Интер» — «Шахтер» — 5:0 в 2020-м.

Польский рефери Шимон Марциняк

Без Безуса

Гости из Бельгии прилетят в аэропорт «Борисполь» в понедельник, 28 сентября, после полудня. Но уже сейчас можно точно сказать, что в матче против «Динамо» «Генту» не поможет, по крайней мере, один украинец — удаленный с поля в первом матче Роман Безус, которому 26 сентября исполнилось 30 лет.

Кстати, в день матча свое 27-летие отметит иранский защитник «Гента» Милад Мохаммади, вышедший в первой встрече на замену.

В день 30-летия Роман Безус играл за «Гент» в чемпионате Бельгии

«Гент» и «Динамо» на старте сезона

Вице-чемпион Бельгии «Гент» неудачно стартовал в чемпионате Бельгии. После поражений от «Сент-Трюйдена» (1:2), «Контрейка» (1:2) и «Антверпена» (0:1), победы над «Мехеленом» (1:0) и еще одной неудачи в игре с «Эйпеном» (1:2) руководство клуба отправило в отставку румынского специалиста Ласло Белени, у которого был конфликт с форвардом сборной Украины Романом Яремчуком.

Уже под началом нового главного тренера — 38-летнего Вима де Деккера — «буйволы» прошли в квалификации Лиги чемпионов австрийский «Рапид» (2:1), уступили «Динамо» (1:2), а в чемпионате страны одолели «Мускрон» (1:0) и проиграли «Левену» (2:3). После семи туров «Гент» занимает в чемпионате Бельгии лишь 15-ю позицию.

«Динамо» стартовало в сезоне победой в поединке за Суперкубок Украины над «Шахтером» (3:1). В чемпионате страны подопечные Мирчи Луческу победили «Олимпик» (4:1), «Львов» (3:1) и «Минай» (4:0), а также сыграли вничью с «Десной» (0:0), лидируя в УПЛ. В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов «бело-синие» прошли голландский АЗ (2:0), а в первом матче раунда плей-офф увезли победу из Бельгии.

«Динамо» дома против бельгийцев

У столичного гранда не самые лучшие воспоминания после визитов в Киев представителей Бельгии. В прежние годы «бело-синие» пять раз принимали бельгийские клубы на своем поле, отпраздновав две победы (над «Андерлехтом» — 4:0 в 2000-м и над «Гентом» — 3:0 в 2010-м), один раз сыграв вничью (с «Брюгге» — 3:3 в 2019-м) и дважды потерпев поражения (от «Андерлехта» — 0:3 в 1992-м и от «Генка» — 0:1 в 2013-м).

Видеообзор матча «Динамо» — «Брюгге» — 3:3 (13 августа 2019 года)

«Гент» в Украине

Ранее бельгийский клуб трижды гостил в нашей стране. И если в прошлом году команда из Гента в матче Лиги Европы сыграла на «Арене Львов» с «Александрией» вничью (1:1), то ранее была дважды разгромлена в рамках Лиги чемпионов «Шахтером» (5:0 в 2016-м) и «Динамо» (3:0 в 2010-м).

Видеообзор матча «Александрия» — «Гент» — 1:1 (3 октября 2019 года)

День в истории

За 55 лет выступлений в еврокубках «Динамо» проводило поединки 29 сентября семь раз, трижды победив («Партизан» — 3:0 в 1976-м, «Грассхоппер» — 3:0 в 1982-м и «Маккаби» из Тель-Авива — 2:0 в 2015-м), дважды сыграв вничью (с «Байером» — 1:1 в 1999-м и с «Маккаби» из Тель-Авива — 1:1 в 2011-м) и два раза уступив («Барселоне» — 1:4 в 1993-м и 0:2 в 2009-м).

29 сентября 2015 года «Динамо» победило в Израиле «Маккаби» из Тель-Авива — 2:0

Состав «Динамо» дороже на 19 млн евро

Авторитетный портал Transfermarkt после ухода Артема Кравца в турецкий «Коньяспор» оценивает общую стоимость футболистов «Динамо» на 19 млн евро дороже, чем игроков «Гента» (96,80 млн евро против 77,73 млн).

В команде Мирчи Луческу дороже остальных оцениваются Виктор Цыганков (19 млн евро), Виталий Миколенко (13 млн), Беньямин Вербич и Владислав Супряга (по 7 млн). Еще четыре игрока — Виталий Буяльский, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук и Александр Караваев — «тянут» на 3,5 млн евро.

В пятерку самых дорогих исполнителей «Гента» входят: форвард сборной Украины Роман Яремчук (9,5 млн евро), французский полузащитник Элиша Увусу (7,5 млн), еще два игрока средней линии — немец Никлаш Дорш и грузин Георгий Чакветадзе (по 6 млн), а также защитник из Анголы Нурио Фортуна (5 млн).

За полтора года трансферная стоимость защитника «Динамо» Виталия Миколенко выросла на 11 млн евро (с 2 млн в марте 2919-го до нынешних 13 млн)

Победитель и проигравший

Напомним, что сильнейший в двухматчевом противостоянии «Динамо» и «Гента» пробьется в групповой турнир Лиги чемпионов (жеребьевка — 1 октября в 18:00), а неудачник продолжит выступления в групповой стадии Лиги Европы (жеребьевка — 2 октября в 14:00).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире матч «Динамо» — «Гент».

Фото uefa.com, ФК «Гент», ФК «Динамо»

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