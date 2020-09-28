«Лестер» нанес Гвардиоле самое унизительное поражение в карьере: видеообзор матча

В рамках 3-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Сити», игрок которого Фил Фоден был выгнан из сборной Англии за нарушение режима в Исландии, принимал на своем поле «Лестер», который в последних четырех сезонах неизменно обыгрывал в домашних стенах.

Ударно начали подопечные Хосепа Гвардиолы и отчетный поединок, за которым украинец Александр Зинченко наблюдал со скамейки запасных, открыв счет уже на 4-й минуте и полностью контролируя ход игры. Но незадолго до окончания первого тайма гости заработали пенальти, сравняв счет, а после перерыва в течение четырех минут, с 54-й по 58-ю, вогнали «горожан» в ступор. Из которого «МанСити» уже не вышел, пропустив в свои ворота еще два гола, на что смог ответить лишь своим одним. В итоге, «горожане» были унижены соперником на своем же поле — 2:5 (Марез, 4, Аке, 84 — Варди, 37, с пенальти, 54, 58, с пенальти, Мэддисон, 77, Тилеманс, 88, с пенальти). К слову, последний раз пять и больше мячей «Манчестер Сити» пропускал в сезоне-2007/2008 от «Челси» (0:6) и «Мидлсбро» (1:8), а в домашнем матче — в сезоне-2002/2003 от «Арсенала» (1:5).

Отметим, что для Хосепа Гвардиолы это поражение стало самым крупным в его карьере — никогда ранее команды под его руководством, а до «МанСити» Пеп тренировал «Барселону» и «Баварию», не пропускали пять мячей. «Мы хорошо сыграли в первом тайме, быстро забили. „Лестер“ очень глубоко защищался, было непросто. Мы занервничали и допустили три пенальти в наши ворота, а когда такое происходит, выиграть не получится. Я не знаю, сколько моментов они создали, мы же занервничали из-за отсутствия моментов. „Лестер“ не хотел играть, они хотели только контратаковать. Мы знали, что не создадим десяток моментов, знали, что будет сложно. Даже при счете 5:2 „Лестер“ был в своей штрафной. Я не собираюсь сдаваться, я попытаюсь найти решение», — посетовал после игры Гвардиола.

Пепу Гвардиоле будет о чем подумать после матча с "Лестером"

Также добавим, что «Лестер» стал первым в истории АПЛ клубом, который забил три пенальти за один матч. А нападающий Джейми Варди оформил уже два хет-трика в ворота «МанСити» под руководством Хосепа Гвардиолы — первый раз был в октябре 2016-го, когда «лисы» в статусе действующих чемпионов АПЛ в домашнем поединке также обыграли гостей из Манчестера (4:2).

Для Варди это уже второй хет-трик в ворота команды Гвардиолы

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Бавария» на своем поле разгромила «Шальке», забив в ворота соперника восемь мячей.

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