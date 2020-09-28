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Спорт

Итальянский нападающий забил четыре мяча в матче, но лишь один засчитали (видео)

17:27 28 сентября 2020
Франческо Капуто

Нападающий итальянского «Сассуоло» Франческо Капуто стал одним из претендентов на звание главного неудачника в стартовавшем сезоне серии А.

В выездном поединке против новичка элитного дивизиона «Специи» форвард забил три мяча — на 20-й, 58-й и 69-й минутах, — но каждый раз арбитр после подсказки видеоассистента отменял взятие ворот, фиксируя офсайд у Капуто. К чести Франческо, он рук не опустил и таки забил гол по правилам, установив окончательный счет в матче — 4:1 в пользу его команды.

Примечательно, что подобная ситуация уже приключалась с «Сассуоло» в чемпионате Италии. В одном из заключительных поединков прошлого сезона, в выездном матче с «Наполи», команда забила четыре мяча, но ни один из них (!) не был засчитан, и в итоге гости потерпели поражение — 0:2.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футбольная команда пропустила 37 мячей, боясь приближаться к соперникам из-за боязни заразиться коронавирусом.

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