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Спорт

Свитолина стартовала на «Ролан Гаррос» с тяжелой победы над россиянкой: видеообзор матча

20:06 28 сентября 2020
Элина Свитолина

Сильнейшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, победившая на турнире в Страсбурге и завоевавшая 15-й в карьере трофей WTA, успешно стартовала на «Ролан Гарросе» — одном из четырех турниров серии «Большого шлема» с общим призовым фондом 44,6 млн долларов.

В стартовом раунде наша соотечественница, занимающая пятую строчку мирового рейтинга, встречалась с россиянкой Варварой Грачевой (89-я). Несмотря на разницу в классе, Элине пришлось помучиться с соперницей. Первый сет украинке удалось выиграть лишь на тай-брейке, а во второй партии одесситка уступала в счете, но смогла склонить чашу весов в свою пользу — 7:6 (2), 6:4.

За преодоление первого круга, что удается нашей соотечественнице уже восемь лет подряд, Свитолина заработала 71 037 долларов призовых и в следующем раунде сыграет с мексиканкой Ренатой Сарасуа (178-я).

А вот для двух других наших соотечественниц выступление на «Ролан Гарросе» завершилось после первого круга. Даяна Ястремская (28-я) неожиданно уступила австралийке российского происхождения Дарье Гавриловой (785-я) — 4:6, 3:6, а 20-летняя Катарина Завацкая (112-я) заставила понервничать восьмую ракетку мира Кики Бертенс из Нидерландов, но после выигранного первого сета все же «сложила ракетку» перед более опытной соперницей — 6:2, 2:6, 0:6.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина едва не снесла голову своему бойфренду Гаэлю Монфису, расстреляв его теннисными мячиками.

Фото Jimmie 48

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