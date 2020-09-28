28.19 / 28.37 32.65 / 33.06
Киев: +14
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Стенка на стенку: в баскетбольном матче в Украине устроили кулачный бой (видео)

21:26 28 сентября 2020
Одесса&nbsp;— Тернополь баскетбол

Настоящие страсти разгорелись в товарищеском матче между баскетбольными клубами «Одесса», бывший баскетболист которого 41-летний американец Джастин Лав скончался в США, и «Тернополь».

В четвертой четверти, при счете 68:64 в пользу гостей, в борьбе за подбор центровой «Тернополя» Сандул зацепил рукой по голове игрока «Одессы» Кондракова. Это не понравилось партнеру одессита американцу Джаксену, который решил вступиться и пошел врукопашную, после чего на площадке началась массовая драка с участием практически всех баскетболистов.

В итоге, после инцидента арбитры отправили команды в раздевалки и матч так и не был доигран.

Отметим, что новый баскетбольный сезон в Украине начнется в октябре. Сначала 3−4 октября будет разыгран Кубок Украины-2020, перенесенный из-за коронавируса с марта (в «Финале четырех» сыграют действующий обладатель трофея «Днепр», а также «Химик», «Киев-Баскет» и «Одесса»), а через неделю после этого должна стартовать Суперлига-2020/2021.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бразильский футболист Бруно Силва ударил ногой в голову фаната, спровоцировав беспорядки и насилие.

251

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
алина гросу александр комков

У экс-мужа Алины Гросу Комкова рассказали свою правду о разводе

Танці з зірками

Скандал с Ольгой Фреймут и признание Олега Винника: самые яркие моменты пятого эфира «Танців з зірками»

таюне

Жена Олега Винника на шпильках блеснула в Житомире (видео)

Осень

Циклон и магнитные бури: синоптик рассказала о погоде 29 сентября

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер