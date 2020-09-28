Стенка на стенку: в баскетбольном матче в Украине устроили кулачный бой (видео)

Настоящие страсти разгорелись в товарищеском матче между баскетбольными клубами «Одесса», бывший баскетболист которого 41-летний американец Джастин Лав скончался в США, и «Тернополь».

В четвертой четверти, при счете 68:64 в пользу гостей, в борьбе за подбор центровой «Тернополя» Сандул зацепил рукой по голове игрока «Одессы» Кондракова. Это не понравилось партнеру одессита американцу Джаксену, который решил вступиться и пошел врукопашную, после чего на площадке началась массовая драка с участием практически всех баскетболистов.

В итоге, после инцидента арбитры отправили команды в раздевалки и матч так и не был доигран.

Отметим, что новый баскетбольный сезон в Украине начнется в октябре. Сначала 3−4 октября будет разыгран Кубок Украины-2020, перенесенный из-за коронавируса с марта (в «Финале четырех» сыграют действующий обладатель трофея «Днепр», а также «Химик», «Киев-Баскет» и «Одесса»), а через неделю после этого должна стартовать Суперлига-2020/2021.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бразильский футболист Бруно Силва ударил ногой в голову фаната, спровоцировав беспорядки и насилие.

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