Хабибу предложили потренироваться со львами: ответ бойца удивил

Непобедимый российский боец UFC, чемпион мира в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов, любящий побороться с медведями, получил предложение провести необычный спарринг в рамках подготовки к поединку с американцем Джастином Гэйтжи, в котором будет отстаивать свой титул.

«Я видел, как ты справляешься с самыми сильными соперниками, но в том числе и тренируешься с медведями. Если ты хочешь повысить градус опасности, попробуй, потренируйся с нашими ребятами. Хотя я уверен, что ты даже с такими справишься», — записал видеообращение к бойцу, опубликованное в Instagram-аккаунте Gorilla Fighting Energy, известный дрессировщик Аскольд Запашный.

Хабиб с ответом не медлил. «Спасибо за поддержку, но со львами предпочитаю дружить», — написал спортсмен на своей странице в Instagram.

Напомним, что поединок Нурмагомедов — Гэйтжи пройдет 25 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби (ОАЭ). Для россиянина это будет уже третья защита чемпионского пояса.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб хочет провести бой с легендой UFC Жоржом Сен-Пьером.

78

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter