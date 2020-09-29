Джошуа придется отказаться от чемпионского пояса ради боя с Фьюри, – промоутер Усика

Британскому боксеру-супертяжеловесу Энтони Джошуа (23 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение), вернувшему чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в поединке-реванше против мексиканца Энди Руиса, придется пойти на серьезные жертвы ради одного из самых ожидаемых боев в мире бокса против своего соотечественника Тайсона Фьюри.

В частности, британец может лишиться одного из своих титулов. Об этом рассказал промоутер украинского супертяжеловеса Александра Усика — Александр Красюк.

«Усик — обязательный претендент на титул WBO, но не обязательный соперник для ЭйДжея. Многие хотели бы увидеть бой Усика и Джошуа — как болельщики из Украины, так и со всего мира.

Но бой Фьюри — Джошуа ждут гораздо больше, потому что это два британских парня, два супертяжа. Есть шанс, что они будут драться за статус бесспорного чемпиона. Это будет вишенка на торте. Если у Энтони есть шанс подраться с Фьюри, то он сделает это, это мое личное мнение.

Мы договаривались, что как только Джошуа подерется с Пулевым и победит, ему придется драться с Усиком. Мы договорились об этом устно, когда позволили бою Джошуа — Пулев состояться. Но также Джошуа может выбрать Фьюри на следующий бой, но тогда он должен освободить титул WBO. Бой Энтони и Тайсона не может пройти с ним.

Все может произойти. В бою Фьюри и Уайлдера может победить Уайлдер, а если это случится, то бой Джошуа — Фьюри станет неактуальным. Все неустойчиво, и строить планы сейчас — глупо", — приводит слова представителя бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе британский сайт Мybettingsites.

Напомним, что свой ближайший бой Усик проведет против британца Дерека Чисоры 31 октября, а Джошуа будет защищать свои титулы 12 декабря в поединке с болгарином Кубратом Пулевым. Оба поединка пройдут в Лондоне на O2 Arena.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Джошуа не отдаст своего сына в бокс, потому что это тяжелый и опасный вид спорта.

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