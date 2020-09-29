Переехавший в Турцию форвард сборной Украины вновь сошелся с красавицей-женой

Нападающий сборной Украины Артем Кравец, который в конце августа подписал контракт с киевским «Динамо», но через месяц перешедший в турецкий «Коньяспор», откровенно поведал о своей личной жизни.

«У нас была своя история, на которую повлияли расстояние и карантин. Где-то недопонимали друг друга на расстоянии. На данном этапе у нас хорошие отношения. У нас семья, дети. Мы не думаем о разводе. Все выяснили и сейчас думаем только о том, чтобы сохранить отношения, развивать их. Сейчас все отлично, слава богу. Мы не успели развестись из-за карантина, но после него все наладилось», — рассказал футболист во время общения с журналистом Игорем Бурбасом в прямом эфире на странице телеканала «Футбол» в Instagram.

Напомним, что форвард после переезда в Турцию блестяще дебютировал за свой новый клуб. Кравец, выйдя на замену в поединке против «Бешикташа», забил два мяча и сделал одну голевую передачу, а «Коньяспор» обыграл титулованного соперника — 4:1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Анна Кравец назвала главную причину его ухода из «Динамо».

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