28.19 / 28.38 32.72 / 33.12
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Переехавший в Турцию форвард сборной Украины вновь сошелся с красавицей-женой

14:55 29 сентября 2020
Артем Кравец с женой

Нападающий сборной Украины Артем Кравец, который в конце августа подписал контракт с киевским «Динамо», но через месяц перешедший в турецкий «Коньяспор», откровенно поведал о своей личной жизни.

«У нас была своя история, на которую повлияли расстояние и карантин. Где-то недопонимали друг друга на расстоянии. На данном этапе у нас хорошие отношения. У нас семья, дети. Мы не думаем о разводе. Все выяснили и сейчас думаем только о том, чтобы сохранить отношения, развивать их. Сейчас все отлично, слава богу. Мы не успели развестись из-за карантина, но после него все наладилось», — рассказал футболист во время общения с журналистом Игорем Бурбасом в прямом эфире на странице телеканала «Футбол» в Instagram.

Напомним, что форвард после переезда в Турцию блестяще дебютировал за свой новый клуб. Кравец, выйдя на замену в поединке против «Бешикташа», забил два мяча и сделал одну голевую передачу, а «Коньяспор» обыграл титулованного соперника — 4:1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Анна Кравец назвала главную причину его ухода из «Динамо».

679

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске

Лера Кудрявцева шокировала рассказом об издевательствах Шепелева над Жанной Фриске (видео)

София Конкина

Появились скандальные результаты экспертизы гибели дочери Конкина

Бита

В Киеве будут судить садистов, развлекавшихся пытками бездомных "на камеру"

Сестры Ная и Никейла Ривера

Сестра и бывший муж утонувшей звезды сериала «Хор» поселились вместе спустя два месяца после смерти актрисы (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер