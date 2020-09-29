Легендарного Шумахера перевезли на Мальорку и поселили на дорогущей вилле

Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1 немец Михаэль Шумахер, чей чемпионский болид был продан на аукционе за 6,6 млн долларов, был перевезен семьей из Швейцарии на испанскую Мальорку.

Именно здесь, на Балеарских островах в Средиземном море, легендарный спортсмен продолжит реабилитацию после серьезной травмы головы, полученной во время катания на горных лыжах в декабре 2013 года. Как рассказала супруга экс-руководителя «Рено» Флавио Бриаторе, Элизабетта Грегорачи, в комментарии Mediaset, Михаэль по-прежнему не разговаривает, и общается лишь глазами с тремя людьми, которые могут его видеть.

Как сообщают испанские СМИ, жена Михаэля Шумахера Коринна приобрела виллу за около 30 млн долларов у президента мадридского «Реала» Флорентино Переса еще три года назад, в 2017-м, и проводила там выходные с детьми и друзьями. Поместье занимает участок площадью 1,5 гектара, где, кроме собственно огромного дома, также есть два бассейна, сад, посадочная площадка для вертолета, гостевая вилла — и, как вишенка на торте, прекрасный вид на Средиземное море.

Ранее роскошная вилла принадлежала президенту мадридского "Реала" Флорентино Пересу

Добавим, что на прошлой неделе о состоянии здоровья Шумахера высказался известный немецкий нейрохирург Эрих Ридерер, назвав шансы Михаэля вернуться к полноценной жизни минимальными. «Он дышит, его сердце бьется, он даже может, возможно, сидеть и делать мелкие шажки с чьей-то помощью. Но не более того. Не думаю, что он сможет вернуться к той жизни, которая была до травмы», — отметил специалист в интервью французскому телеканалу TMC.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звездный баскетболист Леброн Джеймс купил роскошный особняк в Лос-Анджелесе за 39 млн долларов.

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