УЕФА поздравил Шевченко с днем рождения, вспомнив голы-красавцы легенды (видео)

Экс-футболист киевского «Динамо», итальянского «Милана», английского «Челси» и бомбардир-рекордсмен сборной Украины Андрей Шевченко 29 сентября празднует свой 44-й день рождения.

Специалиста, который продлил контракт со сборной Украины до конца 2022 года, поздравили в сети. В частности, официальная страница Европейского футбольного союза (УЕФА) в Twitter вспомнила голы Шевы в футболках «Милана» и сборной Украины. Предлагаем и вам насладиться голами-красавцами в исполнении легенды украинского футбола.

Гол в миланском дерби с «Интером» (13.05.2003, полуфинал Лиги чемпионов)

Покер в ворота «Фенербахче» в составе «Милана» (23.11.2005, групповой турнир Лиги чемпионов)

Гол в ворота сборной Швеции на Евро-2012 (11.06.2012, групповой турнир)

Напомним, что сборная Украины под руководством Андрея Шевченко стартовала в элитном дивизионе Лиги наций, обыграв во Львове швейцарцев (2:1) и уступив в Мадриде испанцам (0:4). А уже в октябре «желто-синих» ожидают три встречи с европейскими топ-сборными — товарищеский матч с Францией (7 октября), а также домашние поединки Лиги наций с Германией (10 октября) и Испанией (13 октября).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Шевченко признался в «шпионаже» по просьбе Валерия Лобановского во время выступлений в «Милане».

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