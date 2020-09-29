28.20 / 28.38 32.72 / 33.13
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

УЕФА поздравил Шевченко с днем рождения, вспомнив голы-красавцы легенды (видео)

16:39 29 сентября 2020
Андрей Шевченко

Экс-футболист киевского «Динамо», итальянского «Милана», английского «Челси» и бомбардир-рекордсмен сборной Украины Андрей Шевченко 29 сентября празднует свой 44-й день рождения.

Специалиста, который продлил контракт со сборной Украины до конца 2022 года, поздравили в сети. В частности, официальная страница Европейского футбольного союза (УЕФА) в Twitter вспомнила голы Шевы в футболках «Милана» и сборной Украины. Предлагаем и вам насладиться голами-красавцами в исполнении легенды украинского футбола.

Гол в миланском дерби с «Интером» (13.05.2003, полуфинал Лиги чемпионов)

Покер в ворота «Фенербахче» в составе «Милана» (23.11.2005, групповой турнир Лиги чемпионов)

Гол в ворота сборной Швеции на Евро-2012 (11.06.2012, групповой турнир)

Напомним, что сборная Украины под руководством Андрея Шевченко стартовала в элитном дивизионе Лиги наций, обыграв во Львове швейцарцев (2:1) и уступив в Мадриде испанцам (0:4). А уже в октябре «желто-синих» ожидают три встречи с европейскими топ-сборными — товарищеский матч с Францией (7 октября), а также домашние поединки Лиги наций с Германией (10 октября) и Испанией (13 октября).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Шевченко признался в «шпионаже» по просьбе Валерия Лобановского во время выступлений в «Милане».

162

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Самолет

Парламентскую фракцию "слуг народа" вывезут на Донбасс: что происходит

Андрей Шевченко

УЕФА поздравил Шевченко с днем рождения, вспомнив голы-красавцы легенды (видео)

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске

Лера Кудрявцева шокировала рассказом об издевательствах Шепелева над Жанной Фриске (видео)

Принц Джордж

Семилетний сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон оказался замешанным в международном скандале (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер