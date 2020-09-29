«Поборемся»: заболевший Жан Беленюк вызвал коронавирус на поединок (видео)

От коварного вируса COVID-19 не застрахован никто, в том числе и титулованные спортсмены. О том, что коронавирус настигнул и его, сообщил двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы, а ныне депутат Жан Беленюк, признанный одним из лучших борцов мира по итогам 2019 года.

«К сожалению, коронавирус не обошел меня стороной… Ну что, поборемся», — написал борец греко-римского стиля на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее Беленюк рассказал о друге детства, который погиб в восьмилетнем возрасте. Именно на его могиле спустя год после трагедии Жан пообещал себе, что начнет заниматься греко-римской борьбой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что о заражении коронавирусом сообщил пятый президент Украины Петр Порошенко.

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