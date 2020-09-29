«Ференцварош» Реброва спустя 25 лет вышел в групповой турнир Лиги чемпионов
Во вторник, 29 сентября, в Киеве, Будапеште и Никосии состоялись первые три ответных матча раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Лига чемпионов, раунд плей-офф, ответные матчи
29 сентября (вторник)
«Динамо» (Киев, Украина) — «Гент» (Бельгия) — 3:0 (Буяльский, 9, де Пена, 36, с пенальти, Родригес, 49, с пенальти). Первый матч — 2:1.
«Ференцварош» (Будапешт, Венгрия) — «Мольде» (Норвегия) — 0:0. Первый матч — 3:3.
«Омония» (Никосия, Кипр) — «Олимпиакос» (Пирей, Греция) — 0:0. Первый матч — 0:2.
Венгерский «Ференцварош» под руководством украинца Сергея Реброва и с двумя нашими соотечественниками в составе, Игорем Харатиным и Александром Зубковым (на фото), после результативной ничьи в выездном поединке с «Мольде» смог сохранить свои ворота «сухими» в домашнем матче и выйти в групповой турнир Лиги чемпионов. Это будет всего второе участие «Фради» в основной сетке самого престижного клубного турнира Старого Света — первый был в сезоне 1995/1996, когда будапештцы в компании швейцарского «Грассхоппера», амстердамского «Аякса» и мадридского «Реала» одержали одну победу, два матча свели вничью и трижды проиграли, заняв третье место.
Греческий «Олимпиакос» после домашней победы над «Омонией» не дал усомниться в своем преимуществе и в выездном поединке. И хоть пирейцам забить не удалось, но игра проходила полностью под их контролем (чему свидетельство статистика ударов — 18:6 в их пользу), и в итоге многократный чемпион Греции заслуженно вышел в групповой этап.
Отметим, что в среду, 30 сентября, пройдут еще три ответных матча раунда плей-офф: «Зальцбург» (Австрия) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), «Мидтъюлланд» (Дания) — «Славия» (Прага, Чехия), ПАОК (Салоники, Греция) — «Краснодар» (Россия).
Пока же известны 29 из 32 обладателей путевок в групповой турнир Лиги чемпионов:
Испания — «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Севилья»;
Англия — «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси»;
Италия — «Ювентус», «Интер», «Аталанта», «Лацио»;
Германия — победитель Лиги чемпионов-2019/2020 «Бавария», «Боруссия» (Дортмунд), «Лейпциг», «Боруссия» (Менхенгладбах);
Франция — «Пари Сен-Жермен», «Марсель», «Ренн»;
Россия — «Зенит», «Локомотив»;
Португалия — «Порту»;
Бельгия — «Брюгге»;
Украина — «Шахтер», «Динамо»;
Турция — «Истанбул Башакшехир»;
Нидерланды — «Аякс»;
Венгрия — «Ференцварош»;
Греция — «Олимпиакос».
Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов, в которой примут участие «Шахтер» и «Динамо», намечена на 1 октября. «ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию церемонии, в которой определятся соперников украинских клубов в самом престижном клубном турнире Старого Света.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА поздравил Андрея Шевченко с днем рождения, вспомнив его голы-красавцы в Лиге чемпионов за «Милан».
Фото uefa.com93
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