«Динамо» разгромило «Гент» и 17-й раз пробилось в Лигу чемпионов: видеообзор матча

Во вторник, 29 сентября, киевское «Динамо» провело на столичном «Олимпийском» ответный матч плей-офф Лиги чемпионов против бельгийского «Гента». После гостевой победы в первой встрече (2:1) подопечные Мирчи Луческу огдолели команду Вима де Деккера и дома, 17-й раз в истории и впервые с 2016 года пробившись в групповой этап турнира.

«Динамо» (Киев, Украина) — «Гент» (Бельгия) — 3:0

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко (Андриевский, 77), Родригес (Цыганков, 60), де Пена (Вербич, 60), Супряга.

«Гент»: Руф, Фортуна, Нгаде-Нгаджюи, Пластун, Кастро-Монтес (Ботака, 65), Дорш, Овусу (Маррех, 54), Ньянгбо, Кляйндинст, Букари, Депуатр (Самуаз, 74).

Голы: Буяльский (9), де Пена (36, с пенальти), Родригес (49, с пенальти).

Динамовцы обеспечили себе комфортный перевес по сумме двух встреч (4:1) уже после первого тайма. Сначала Буяльский эффектно пробил пяткой после паса Супряги, а позже де Пена уверенно реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Пластуном.

А вскоре поле перерыва бельгийцы сбили в штрафной Супрягу, и Родригес с «точки» довел счет до крупного. Бельгийцы в оставшееся время создали у ворот «Динамо» кучу голевых моментов, но голкипер Бущан в этот вечер был безупречен. 5:1 по сумме двух встреч, и впервые с 2015 года Украина будет представлена в Лиге чемпионов двумя командами — «Динамо» и «Шахтером».

— Рад, что прошли дальше, что вышли в групповой этап, но недоволен игрой, — заявил главный тренер «Динамо» Мирча Луческу после финального свистка в эфире телеканала «Футбол». — Главное, что есть результат и что мы вышли в ЛЧ. До 3:0 все было хорошо, а после — много ошибок. Много угловых, стандартов у соперника. А это их козырь.

— Смелый, атакующий футбол. Такой вы хотите видеть в «Динамо»?

— Я хочу видеть другой футбол, не тот, что был во втором тайме. Но результат мне понравился.

— Не совсем уверенная игра в обороне была.

— Давайте пока радоваться выходу в ЛЧ после долгого перерыва. И тому, что эта линия защиты сыграла довольно неплохо за столь короткий период с такими изменениями и с такой подготовкой. Единственное, что мне не понравилось — это расслабленность после третьего забитого гола. Поэтому пошла такая игра, соперник пользовался этим и создал много моментов.

Хочу поблагодарить ребят за то, что мы решили задачу в ЛЧ. Полтора месяца назад, когда мы начинали подготовку, у меня не было восьми основных игроков. С такой командой, с этими игроками мы решили эту задачу. С изменениями добились хороших результатов. Есть еще время до матчей группового этапа. Посмотрим, что еще можно изменить.

— Хотите усиливать состав под группу ЛЧ или вам достаточно этого?

— Сейчас много игроков уедут в сборные. Как по мне, лучше их оставить у нас, если они там не играют. Чтобы они готовились к ЛЧ. Мы — команда, которая только создается.

— Новых игроков будете покупать?

— Дайте деньги — я куплю.

Есть повод поздравить с выходом в Лигу чемпионов венгерский «Ференцварош», цвета которого под руководством Сергея Реброва защищают украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков. После ничьей на поле «Мольде» (3:3) будапештцы разошлись миром с норвежцами и дома — 0:0, но прошли скандинавов за счет голов на чужом поле. Еще в одной паре греческий «Олимпиакос» оставил за бортом турнира кипрскую «Омонию» (2:0 дома и 0:0 в гостях).

Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов состоится в четверг, 1 октября (в 18:00) в студии RTS в Женеве. «ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию церемонии в Швейцарии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА поздравил легенду «Динамо» Андрея Шевченко с днем рождения.

Фото ФК «Динамо»

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