Курьезный эпизод произошел во время поединка четвертого раунда Кубка английской лиги между «Тоттенхэмом» и «Челси» — 1:1 (по пенальти — 5:4). На 77-й минуте встречи (еще при счете 1:0 в пользу гостей) полузащитник хозяев поля Эрик Дайер внезапно рванул с поля в подтрибунное помещение, хотя не был заменен. Более того, наставник «шпор» Жозе Моуриньо погнался вслед за футболистом. Вскоре Дайер вернулся на поле, а Моуринью занял свое место на тренерской скамье.

Уже после финального свистка 26-летний футболист «Тоттенхэма», в активе которого 39 поединков и три мяча в футболке сборной Англии, признался, что ему приспичило в туалет.

«Жозе не был счастлив, но я ничего не мог с этим поделать. Это был зов природы. Слышал, что у соперника был шанс, пока меня не было, но, к счастью, они не забили», — объяснил после матча Эрик Дайер, подтвердив подозрения, что он бегал в туалет.

Более того, позже англичанин опубликовал в Instagram пост с фотографией награды лучшему игроку матча, расположенной на унитазе с туалетной бумагой.

«Настоящий герой матча», — в шутку прокомментировал публикацию Эрик Дайер.

Кстати, это уже не первый случай, когда Дайер рванул с футбольного поля. В марте 2020-го игрок после поражения по пенальти в матче Кубка английской лиги против «Норвича» побежал на трибуну и устроил разборки с болельщиками. Позже выяснилось, что фанаты «наехали» на сидевшего на трибуне младшего брата Дайера — Патрика, за которого Эрик и вступился.

Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Челси» — 1:1 (по пенальти — 4:5)

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