Стало известно, сколько денег принес «Динамо» выход в Лигу чемпионов

Киевское «Динамо», которое благодаря победам в квалификации турнира над голландским АЗ (2:0) и бельгийским «Гентом» (2:1 в Бельгии и 3:0 в Украине) впервые с 2016 года пробилось в Лигу чемпионов, серьезно пополнило клубную кассу.

Как известно, только за выход на групповую стадию турнира УЕФА выплачивает клубам 15,25 млн евро (14,5 млн — начальная выплата, 0,75 млн — дополнительная). Кроме того, предусмотрена выплата на основании клубного рейтинга. Команда с самым низким из 32 участников получит 1,108 млн евро (одна доля), следующая — две доли и так далее. У «Динамо» 18-й рейтинг, так что выплата киевлянам составит 16,62 млн евро. В сумме получается — 31,87 млн евро. Кроме того, «бело-синим» еще полагаются средства за продажу телевизионных прав на свои матчи.

Могут динамовцы пополнить бюджет и в случае успешного выступления в группе: каждая ничья оценивается УЕФА в 900 тысяч евро, каждая победа — в 2,7 млн (неиспользованные средства — 0,9 млн с каждой ничьей — суммируются и перераспределяются среди участников группового этапа в пропорциональной зависимости от количества побед). За выход в 1/8 финала (первое или второе место в группе) полагается 9,5 млн евро.

Кстати, 75-летний наставник «бело-синих» Мирча Луческу (первый специалист, который выводил в ЛЧ и «Шахтер», и «Динамо») станет самым возрастным тренером в истории Лиги чемпионов. Прежний рекорд принадлежит немцу Юппу Хайнкесу, в сезоне-2017/2018 руководившему «Баварией» в возрасте 72 лет.

Напомним, что жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов, по итогам которой своих соперников узнают «Динамо» и «Шахтер», состоится в четверг, 1 октября (в 18:00), в студии RTS в Женеве. «ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию церемонии в Швейцарии, во время которой также назовут лауреатов прошлого сезона.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» 17-й раз завоевало путевку в Лигу чемпионов.

Фото ФК «Динамо»

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