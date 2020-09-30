Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн-трансляция церемонии в Женеве

В четверг, 1 октября, в студии RTS в Женеве состоится церемония жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов (изначально шары должны были тянуть в Афинах), по итогам которой 32 команды разобьют на восемь групп (начало — в 18:00). Своих соперников узнают два полпреда Украины — киевское «Динамо», прошедшее в квалификации турнира голландский АЗ (2:0) и бельгийский «Гент» (2:1 в Бельгии и 3:0 в Украине), и донецкий «Шахтер». Кроме того, в Швейцарии назовут имена лауреатов прошлого сезона по версии УЕФА.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию церемонии в Женеве, за которой вы сможете следить в этой новости.

«Шахтер» — во второй «корзине», «Динамо» — в третьей

После окончания отборочного турнира определились все 32 клуба групповой стадии Лиги чемпионов. По итогам жеребьевки команды распределят на восемь квартетов. Чемпион Украины донецкий «Шахтер» попал во вторую «корзину» и по итогам жеребьевки получит по одному оппоненту из «корзин» 1, 3 и 4. Киевское «Динамо» — в третьей «корзине» (соперники «бело-синих» — из первой, второй и четвертой «корзин»).

Поскольку УЕФА по-прежнему разводит украинские и российские клубы, то подопечные Луиша Каштру и Мирчи Луческу точно не сыграют в одной группе с «Зенитом» и «Локомотивом» (и, понятное дело, друг с другом, а также с командами из своей «корзины»).

«Корзина» 1

«Реал» (Испания)

«Ливерпуль» (Англия)

«Ювентус» (Италия)

«Бавария» (Германия)

«ПСЖ» (Франция)

«Зенит» (Россия)

«Порту» (Португалия)

«Севилья» (Испания)

«Корзина» 2

«Барселона» (Испания)

«Атлетико» (Испания)

«Манчестер Сити» (Англия)

«Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Шахтер» (Украина)

«Боруссия» (Дортмунд, Германия)

«Челси» (Англия)

«Аякс» (Нидерланды)

«Корзина» 3

«Динамо» (Украина)

«Зальцбург» (Австрия)

«Лейпциг» (Германия)

«Интер» (Италия)

«Олимпиакос» (Греция)

«Лацио» (Италия)

«Краснодар» (Россия)

«Аталанта» (Италия)

«Корзина» 4

«Локомотив» (Россия)

«Марсель» (Франция)

«Брюгге» (Бельгия)

«Боруссия» (Менхенгладбах, Германия)

«Истанбул Башакшехир» (Турция)

«Ренн» (Франция)

«Мидтьюлланд» (Дания)

«Ференцварош» (Венгрия)

Если ассоциация представлена на групповом этапе двумя или более командами, эти клубы разбиваются на пары. Их матчи разводятся по разным игровым дням, чтобы один клуб играл во вторник, а другой — в среду. Кстати, в каждом поединке команда сможет сделать пять замен, а в завку на матч позволят внести 23 фамилии игров.

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Календарь матчей

Точные даты проведения поединков групповой стадии Лиги чемпионов станут известны вскоре после жеребьевки, а пока утверждены базовые даты. Напомним, что «Шахтер» и «Динамо» будут проводить все домашние матчи на киевском «Олимпийском».

1-й тур

20 и 21 октября

2-й тур

27 и 28 октября

3-й тур

3 и 4 ноября

4-й тур

25 и 26 ноября

5-й тур

1 и 2 декабря

6-й тур

8 и 9 декабря

Призовые от УЕФА

Каждый из 32 клубов группового этапа Лиги чемпионов получит по 15,25 млн евро (14,5 млн в качестве начальной выплаты и 750 тысяч в виде дополнительной). Бонус за каждую победу на групповом этапе составит 2,7 млн евро, за ничью — 900 тысяч. Неиспользованные средства (0,9 млн с каждой ничьей) суммируются и перераспределяются среди участников группового этапа в пропорциональной зависимости от количества побед.

Участникам плей-офф за выход в 1/8 финала выплатят по 9,5 млн евро, за ¼ финала — по 10,5 млн, за ½ финала — по 12 млн, за выход в финал — по 15 млн. Победитель Лиги чемпионов дополнительно получит 4 млн евро.

Также участникам ЛЧ будут произведены выплаты на основе рейтинга клубов. Сумма в 585 млн евро разбита на «доли коэффициентов» (каждая доля — 1,108 млн евро). Клуб с самой низкой позицией в рейтинге получит одну долю (1,108 млн), клуб с наивысшим рейтингом — 32 доли (35,46 млн).

Награда лучшему футболисту сезона

Во время церемонии в Ньоне 10-й раз будет вручена награда УЕФА лучшему футболисту сезона, которая достанется одному из трех претендентов — бельгийцу Кевину де Брюйне («Манчестер Сити»), поляку Роберту Левандовски («Бавария») или немцу Мануэлю Нойеру («Бавария»).

В прежние годы приз УЕФА трижды выигрывал Криштиану Роналду (в 2014-м, 2016-м и 2017-м), дважды — Лионель Месси (в 2011-м и 2015-м)

и по разу — испанец Андрес Иньеста (в 2012-м), хорват Лука Модрич (в 2018-м), француз Франк Рибери (в 2013-м) и голландец Вирджил ван Дейк (в 2019-м).

Также в Ньоне назовут лучшего тренера сезона в ЛЧ, футболистку, а еще — лучшего голкипера, защитника, полузащитника и нападающего Лиги чемпионов-2019/2020.

Список номинантов:

вратари — Кейлор Навас («ПСЖ»), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»);

защитники — Давид Алаба («Бавария»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Йозуа Киммих («Бавария»);

полузащитники — Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Томас Мюллер («Бавария»), Тьягу Алькантара («Бавария»), который недавно перешел в «Ливерпуль»;

нападающие — Роберт Левандовски («Бавария»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Неймар («ПСЖ»).

В прошлом году лучшим футболистом и лучшим защитником Лиги чемпионов стал голландец Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля»

Награда президента УЕФА

Во время церемонии в Женеве бывший нападающий «Челси» и сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба получит из рук Александера Чеферина Награду президента УЕФА-2020, вручаемую за выдающиеся достижения, высокий профессионализм и исключительные личные качества.

Бывший одноклубник Андрея Шевченко начал карьеру во Франции, где играл за «Ле-Ман», «Генгам» и «Марсель». После перехода в «Челси» он утвердился в статусе одного из величайших форвардов XXI века.

Дрогба забил за лондонцев во всех турнирах 164 мяча в 381 матче. Свой, возможно, важнейший гол за «Челси» он провел в финале Лиги чемпионов-2011/2012 с «Баварией», когда сравнял счет. Позже Дидье реализовал решающий 11-метровый в послематчевой серии и принес «Челси» историческую победу в ЛЧ.

Кстати, благотворительный фонд 42-летнего Дидье Дрогба помогает африканским детям получать образование и строит школы, чтобы ребятишкам было проще выбраться из бедности.

Ранее Награды президента УЕФА удостаивались такие звезды мирового футбола, как Бобби Чарльтон, Эусебиу, Раймон Копа, Йохан Кройфф, Франческо Тотти, Дэвид Бекхэм и Эрик Кантона.

Дидье Дрогба был одноклубником Андрея Шевченко в «Челси»

Мяч Лиги чемпионов

Еще в середине сентября УЕФА представил официальный мяч, которым будут играть команды в Лиги чемпионов-2020/2021. Он изготовлен компанией Adidas, на мяче нарисованы классические звезды белого цвета с красными и синими оттенками. Официальный мяч Лиги чемпионов имеет ребристую поверхность.

Финал Лиги чемпионов — в Стамбуле

В 2021 году решающий поединок Лиги чемпионов пройдет 29 мая на 75-тысячном Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле, где состоялся легендарный финал 2005 года, в котором «Милан» с Андреем Шевченко в составе выигрывал у «Ливерпуля» со счетом 3:0, но пропустил три гола во втором тайме и проиграл по пенальти.

Как известно, Стамбул должен был принять финал ЛЧ-2019/2020, но из-за пандемии коронавируса УЕФА изменил формат турнира и провел стадию плей-офф на стадионах Португалии (в финале «Бавария» на лиссабонской арене «Да Луш» победила «ПСЖ» — 1:0).

Домашний стадион сборной Турции (кстати, самая крупная арена страны) был открыт в 2002 году и назван в честь основателя Турецкой Республики Кемаля Ататюрка. Здесь проходили крупные соревнования по легкой атлетике и концерт группы U2. В разные годы на «Ататюрке», возведение которого обошлось в 140 млн долларов, свои домашние матчи проводили три стамбульских клуба — «Галатасарай» (в сезоне-2003/2004), «Истанбул Башакшехир» (в 2007—2014 годах) и «Бешикташ» (в 2013—2016-м).

Олимпийский стадион имени Ататюрка в Стамбуле

Главный трофей Лиги чемпионов

Кубок Лиги чемпионов представляет собой серебряную амфору с золотым покрытием внутри. Высота трофея — 73,5 см, вес — 7,5 кг, номинальная стоимость — 10 тысяч швейцарских франков (примерно 10 тысяч долларов).

На задней стенке кубка выгравированы названия клубов, становившихся его обладателями в разные годы. Изготовитель трофея — швейцарский ювелир Юрг Штадельманн.

Кстати, нынешний кубок уже шестой по счету. Согласно правилу, введенному в сезоне-1968/1969, клуб, который выиграл трофей в общей сложности пять раз или трижды подряд, мог оставить его у себя на вечное пользование. Однако в 2009 году это правило претерпело изменения (вручается копия). Собственный оригинальный кубок есть у «Реала», «Аякса», «Баварии», «Милана» и «Ливерпуля».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, сколько «Динамо» заработало за выход в Лигу чемпионов.

Фото uefa.com, Getty Images, ФК «Динамо», ФК «Шахтер»

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