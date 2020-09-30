Шумахер-младший дебютирует в Формуле-1 на родном автодроме

Лидер общего зачета Формулы-2, 21-летний немецкий гонщик Мик Шумахер, болид которого недавно залило пеной прямо на трассе, на ближайшем Гран-при Айфеля (9--11 октября) дебютирует в Формуле-1. Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, разбившегося в 2013 году во время катания на лыжах во французских Альпах, примет участие в первой тренировке и сядет за руль болида «Альфа Ромео», заменив на полтора часа Антонио Джовинацци.

«Я очень рад возможности принять участие в свободных заездах. Тот факт, что мое первое участие в официальной сессии Формулы-1 состоится перед моими домашними болельщиками на Нюрбургринге, делает его еще более особенным. Я благодарен команде «Альфа Ромео» и гоночной академии «Феррари» за возможность вернуться за руль Формулы-1 спустя полтора года после наших совместных тестов в Бахрейне.

В ближайшие дни я буду готовиться, чтобы как можно лучше справиться с работой и собрать для команды информацию, которая окажется полезной во время уик-энда", — заявил Мик Шумахер.

Кстати, Мика очень ждут в Формуле-1. Ведь именно он должен принести семье 100-ю победу в Гран-при, учитывая, что его отец выиграл 91 гонку, а еще шесть раз на высшую ступень пьедестала почета поднимался дядя Мика — Ральф Шумахер.

Мик Шумахер в детстве с матерью и легендарным отцом

Напомним, что после 10 этапов лидером общего зачета Формулы-1 является пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (205 очков), опережающий своего напарника Валттери Боттаса (161), выигравшего Гран-при России, и Макса Ферстаппена из «Ред Булл» (128).



В Кубке конструкторов безоговорочное лидерство у «Мерседес» — 366 очков. У «Ред Булл» — 192 пункта, у «Рейсинг Пойнт» — 119.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Михаэля Шумахера перевезли из Швейцарии на дорогущую виллу на Мальорке.

Фото Twitter Formula 1, Instagram

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