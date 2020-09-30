Свитолина на «Ролан Гаррос» с приключениями победила именинницу из Мексики

В столице Франции продолжаются баталии одного из четырех турниров серии «Большого шлема» «Ролан Гаррос» с общим призовым фондом 44,6 млн долларов.

В среду, 30 сентября, сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина (5-я в мире), победившая на турнире в Страсбурге и завоевавшая 15-й в карьере трофей WTA, вслед за россиянкой Варварой Грачевой в матче второго круга оставила за бортом турнира в Париже мексиканку Ренату Сарагуа (178-я), которой в день поединка исполнилось 23 года.

В первом сете Элина уверенно обыграла дебютантку основной сетки «Ролан Гаррос» — 6:3. Но во второй партии Свитолину словно подменили — 0:6. К счастью, в третьем сете пятая ракетка мира взяла себя в руки и довершила начатое в первом сете, — 6:2.

Выход в третий круг «Ролан Гаррос» принес Свитолиной, которая впервые за восемь лет проиграла сет «под ноль» теннисистке не из топ-100, 149 179 долларов. В борьбе за выход в 1/8 финала Элина сразится с Екатериной Александровой из России (31-я), победившей австралийку Астру Шарму (134-я) — 6:3, 6:3.

Напомним, что остальные украинки — Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Марта Костюк и Екатерина Козлова — уже прекратила выступления в столице Франции.

К слову, покинула «Ролан Гаррос» и легендарная американка Серена Уильямс, побеждавшая в Париже в 1999 и 2010 годах. Причина — травма ахилла.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что организаторы турнира в Страсбурге назвали Элину Свитолину россиянкой.

Фото Twitter WTA

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