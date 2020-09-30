У сборной Украины по футболу серьезная потеря перед матчами с Францией, Германией и Испанией

Сборная Украины по футболу, которой вскоре предстоят выездной товарищеский матч с чемпионом мира Францией (7 октября в Сен-Дени), а также домашние поединки элитного дивизиона Лиги наций против Германии (10 октября в Киеве) и Испании (13 октября в Киеве), понесла серьезную кадровую потерю.

Один из лидеров команды Андрея Шевченко полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, который отгулял в августе свадьбу, не поможет «желто-синим» из-за травмы.

«На четвертый день после возвращения из сборной почувствовал дискомфорт и сошел с тренировки, — рассказал Александр Зинченко в эфире «Футбол News». — Скан показал небольшое повреждение. Я сделал паузу на 5--7 дней. После этого вернулся к тренировкам, но боль не уходила.

МРТ показало, что я повредил приводящую мышцу. На восстановление уйдет около трех недель. Я чувствую дискомфорт, потому не могу показать максимум. Играя, буду вредить себе и команде. Приняли решение, что надо восстановиться на 100%.

Штаб сборной в курсе. К сожалению, не смогу помочь команде в октябрьских матчах с Францией, Германией и Испанией. Буду переживать, болеть. Хочу пожелать удачи нашей сборной. Призываю болельщиков поддерживать команду, что бы ни случилось".

Кстати, в расположение сборной Украины вместо Зинченко уже довызван полузащитник венгерского «Ференцвароша» Александр Зубков, вместе с командой Сергея Реброва пробившийся в Лигу чемпионов. 24-летнему футболисту предстоит дебютный сбор в составе национальной команды.

Александр Зубков впервые прибудет в расположение сборной Украины

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гол Александра Зинченко помог сборной Украины победить в поединке Лиги наций команду Швейцарии.

Фото uaf.ua, ФК «Ференцварош»

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