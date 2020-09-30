Три клуба премьер-лиги вылетели из розыгрыша Кубка Украины: видеообзоры матчей

В среду, 30 сентября, состоялись 10 поединков 1/16 финала розыгрыша Кубка Украины по футболу, по итогам которых борьбу за трофей прекратили три клуба элитного дивизиона — «Рух», «Львов» и финалист прошлогоднего розыгрыша «Ингулец».

Отметим, также хет-трик форварда «Днепра-1» Артема Довбика (на фото), который в дополнительное время встречи против «Горняка-Спорт» принес гостям первую победу под началом хорватского специалиста Игора Йовичевича. Свой успех футболисты и тренеры «Днепра-1» посвятили игроку команды Алексею Чичикову, у которого умер отец.

Кубок Украины. 1/16 финала

«Горняк-Спорт» (Горишние Плавни) — «Днепр-1» — 3:5 в дополнительное время (Карась, 25, Суханов, 43 с пенальти, Герасимец, 51 — Довбик, 16, 97, 110, Батагов, 23, Булеца, 39). На 39-й минуте Булеца («Днепр-1»), а на 90+4-й Суханов («Горняк-Спорт») не реализовали пенальти.

«Виктория» (Николаевка) — «Мариуполь» — 1:3 (Касьянов, 16 — Топалов, 69, Чоботенко, 82, Петерман, 90+1).

«Полесье» (Житомир) — «Минай» — 1:2 (Прокопчук, 45+4 — Шевченко, 5, в свои ворота, Сакив, 58).

«Верес» (Ровно) — «Николаев» — 4:2 в дополнительное время (Петько, 42, Гегедош, 82, Пасич, 108, Сергийчук, 118, с пенальти — Витенчук, 16, с пенальти, Сула, 70, с пенальти). На 94-й минуте удален Парцвания («Николаев»).

«Кривбасс» (Кривой Рог) — «Нива» (Винница) — 0:1 (Браславский, 70).

«Эпицентр» (Дунаевцы) — «Агробизнес» (Волочиск) — 1:2 (Ивашко, 21, с пенальти — Семенюк, 6, с пенальти, Когут, 90+2).

«Ворскла» (Полтава) — «Львов» — 2:0 (Кулач, 79, 83).

«Десна» (Чернигов) — «Рух» (Львов) — 2:1 (Дегтярев, 75, 81 — Тамм, 59, в свои ворота).

«Прикарпатье» (Ивано-Франковск) — «Колос» (Коваливка) — 0:1 (Ориховский, 89, с пенальти).

«Александрия» — «Ингулец» (Петрово) — 4:1 (Ситало, 57, Банада, 62, Лучкевич, 69, Задерака, 75 — Литвак, 83).

Матч «ВПК-Арго» (Шевченковка) — «Олимпик» (Донецк) состоится в четверг, 1 октября.

Напомним, что луганская «Заря» вступит в борьбу за трофей на стадии 1/8 финала (базовый день — 2 декабря), а киевское «Динамо», выбившее из Лиги чемпионов бельгийский «Гент», и донецкий «Шахтер» — лишь в четвертьфинале (базовый день — 3 марта 2021 года).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в финале Кубка Украины-2019/2020 победило в серии пенальти «Ворскла».

Фото ФК «Днепр-1»

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