В Румынии назвали сумму, которую Луческу получит за выход «Динамо» в Лигу чемпионов

Разгромная победа над бельгийским «Гентом» в ответном матче раунда плей-офф не только принесла киевскому «Динамо» первую с 2016 года путевку в Лигу чемпионов и более 30 миллионов евро призовых. Как сообщает gsp.ro, персональную премию в размере 500 тысяч евро за выход команды в группу получит 75-летний наставник «бело-синих» Мирча Луческу. Согласитесь, неплохая прибавка к пенсии.

Кроме того, издание сообщает, что такой же бонус наставнику, зарабатывающему в украинском клубе 1,2 млн евро в год, предусмотрен, если «Динамо» выиграет чемпионат Украины.

Напомним, что в четверг, 1 октября, в студии RTS в Женеве состоится жеребьевка Лиги чемпионов, по итогам которой «Динамо» и бывший клуб Луческу «Шахтер» узнают соперников в группе. «ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию церемонии в Швейцарии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Мирча Луческу подписал контракт с «Динамо».

Фото ФК «Динамо»

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