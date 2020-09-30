«Динамо» и «Шахтер» узнали возможных соперников в Лиге чемпионов: видеообзоры матчей
В среду, 30 сентября, по итогам ответных матчей раунда плей-офф определились последние участники групповой стадии Лиги чемпионов, в которой Украину представят киевское «Динамо», выбившее из розыгрыша бельгийский «Гент», и донецкий «Шахтер». Счастливый билет вытянули австрийский «Зальцбург», датский «Мидтьюлланд» и российский «Краснодар».
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответные матчи
ПАОК (Греция) — «Краснодар» (Россия) — 1:2 (Эль-Каддури, 77 — Михаилидис, 73, в свои ворота, Кабелла, 78). Первый матч — 1:2.
«Мидтьюлланд» (Дания) — «Славия» (Чехия) — 4:1 (Каба, 65, Шольц, 84, с пенальти, Ониека, 88, Дрейер, 90+1 — Олайинка, 3). Первый матч — 0:0.
«Зальцбург» (Австрия) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — 3:1 (Дака, 16, 68, Собослои, 45+4, с пенальти — Карзев, 30). На 45+3-й минуте удален Донис («Маккаби»). Первый матч — 2:1.
Таким образом, известны все возможные соперники украинских клубов перед жеребьевкой группового турнира в четверг, 1 октября, в студии RTS в Женеве («Шахтер» — во второй «корзине», «Динамо» — в третьей).
Отметим, что подопечные Луиша Каштру и Мирчи Луческу точно не сыграют в группе друг с другом, с российскими командами, а также с клубами из своей «корзины».
«Корзина» 1
«Реал» (Испания)
«Ливерпуль» (Англия)
«Ювентус» (Италия)
«Бавария» (Германия)
«ПСЖ» (Франция)
«Зенит» (Россия)
«Порту» (Португалия)
«Севилья» (Испания)
«Корзина» 2
«Барселона» (Испания)
«Атлетико» (Испания)
«Манчестер Сити» (Англия)
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Шахтер» (Украина)
«Боруссия» (Дортмунд, Германия)
«Челси» (Англия)
«Аякс» (Нидерланды)
«Корзина» 3
«Динамо» (Украина)
«Зальцбург» (Австрия)
«Лейпциг» (Германия)
«Интер» (Италия)
«Олимпиакос» (Греция)
«Лацио» (Италия)
«Краснодар» (Россия)
«Аталанта» (Италия)
«Корзина» 4
«Локомотив» (Россия)
«Марсель» (Франция)
«Брюгге» (Бельгия)
«Боруссия» (Менхенгладбах, Германия)
«Истанбул Башакшехир» (Турция)
«Мидтьюлланд» (Дания)
«Ренн» (Франция)
«Ференцварош» (Венгрия)
Напомним, что первые матчи группового турнира Лиги чемпионов состоятся 20 и 21 октября.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ференцварош» под началом Сергея Реброва впервые за четверть века пробился в Лигу чемпионов.
Фото Twitter ФК ПАОК85
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