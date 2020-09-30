«Динамо» и «Шахтер» узнали возможных соперников в Лиге чемпионов: видеообзоры матчей

В среду, 30 сентября, по итогам ответных матчей раунда плей-офф определились последние участники групповой стадии Лиги чемпионов, в которой Украину представят киевское «Динамо», выбившее из розыгрыша бельгийский «Гент», и донецкий «Шахтер». Счастливый билет вытянули австрийский «Зальцбург», датский «Мидтьюлланд» и российский «Краснодар».

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответные матчи

ПАОК (Греция) — «Краснодар» (Россия) — 1:2 (Эль-Каддури, 77 — Михаилидис, 73, в свои ворота, Кабелла, 78). Первый матч — 1:2.

«Мидтьюлланд» (Дания) — «Славия» (Чехия) — 4:1 (Каба, 65, Шольц, 84, с пенальти, Ониека, 88, Дрейер, 90+1 — Олайинка, 3). Первый матч — 0:0.

«Зальцбург» (Австрия) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — 3:1 (Дака, 16, 68, Собослои, 45+4, с пенальти — Карзев, 30). На 45+3-й минуте удален Донис («Маккаби»). Первый матч — 2:1.

Таким образом, известны все возможные соперники украинских клубов перед жеребьевкой группового турнира в четверг, 1 октября, в студии RTS в Женеве («Шахтер» — во второй «корзине», «Динамо» — в третьей).

Отметим, что подопечные Луиша Каштру и Мирчи Луческу точно не сыграют в группе друг с другом, с российскими командами, а также с клубами из своей «корзины».

«Корзина» 1

«Реал» (Испания)

«Ливерпуль» (Англия)

«Ювентус» (Италия)

«Бавария» (Германия)

«ПСЖ» (Франция)

«Зенит» (Россия)

«Порту» (Португалия)

«Севилья» (Испания)

«Корзина» 2

«Барселона» (Испания)

«Атлетико» (Испания)

«Манчестер Сити» (Англия)

«Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Шахтер» (Украина)

«Боруссия» (Дортмунд, Германия)

«Челси» (Англия)

«Аякс» (Нидерланды)

«Корзина» 3

«Динамо» (Украина)

«Зальцбург» (Австрия)

«Лейпциг» (Германия)

«Интер» (Италия)

«Олимпиакос» (Греция)

«Лацио» (Италия)

«Краснодар» (Россия)

«Аталанта» (Италия)

«Корзина» 4

«Локомотив» (Россия)

«Марсель» (Франция)

«Брюгге» (Бельгия)

«Боруссия» (Менхенгладбах, Германия)

«Истанбул Башакшехир» (Турция)

«Мидтьюлланд» (Дания)

«Ренн» (Франция)

«Ференцварош» (Венгрия)

Напомним, что первые матчи группового турнира Лиги чемпионов состоятся 20 и 21 октября.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ференцварош» под началом Сергея Реброва впервые за четверть века пробился в Лигу чемпионов.

Фото Twitter ФК ПАОК

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