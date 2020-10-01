«Бавария» в «перестрелке» добыла пятый в 2020 году трофей: видеообзор матча

Сильнейший футбольный клуб Европы «Бавария» завоевал второй в сезоне и пятый в 2020 году трофей. Вслед за выигрышем чемпионата и Кубка Германии, Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА Левандовски и компания на пустой «Альянц-Арене» в Мюнхене в «перестрелке» за Суперкубок страны взяли верх над дортмундской «Боруссией» — 3:2 (Толиссо, 18, Мюллер, 32, Киммих, 82 — Брандт, 39, Холанд, 55). Отметим, что для мюнхенского гранда это восьмая победа в турнире (в прошлом году во встрече этих же команд победили дортмундцы, прервав трехлетнюю гегемонию баварцев в Суперкубке).

Невероятным достижением может похвастаться 55-летний главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик, который потратил на завоевание пяти титулов у руля команды всего 40 поединков (в среднем после каждого восьмого матча — трофей!).

Наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик с завоеванным недавно Суперкубком УЕФА

Отметим, что для 31-летнего нападающего «Баварии» Томаса Мюллера этот трофей стал 27-м в карьере. Это позволило ему обойти по числу титулов своего экс-одноклубника Бастиана Швайнштайгера и стать самым титулованным немецким футболистом в истории.

Томас Мюллер и его богатая коллекция трофеев

Кстати, у «Баварии» есть шанс повторить уникальное достижение «Барселоны», которая при Хосепе Гвардиоле выиграла в 2009 году за календарный год шесть трофеев. Для этого немцам нужно победить еще и на клубном чемпионате мира, который должен пройти в Катаре и был запланирован на декабрь. Однако турнир может не состояться в установленные сроки, поскольку из-за пандемии коронавируса конфедерации, похоже, не успевают доиграть свои Лиги чемпионов (пока на КЧМ отобралась только «Бавария»). Сообщается, что клубный чемпионат мира могут провести в начале 2021 года.

Пять трофеев, завоеванных «Баварией» в 2020 году

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Бавария» по итогам жеребьевки 1 октября узнает соперников в группе Лиги чемпионов.

Фото Twitter ФК «Бавария»

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