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Спорт

Экс-футболист сборной Украины умер в 48 лет

11:02 1 октября 2020
Сергей Ателькин

Бывший футболист «Шахтера» и сборной Украины Сергей Ателькин скончался на 49-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщий генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин.

«Сегодня утром пришло грустное сообщение — не стало легендарного футболиста «Шахтера» Сергея Ателькина. Харизматичный игрок с сильным характером и умением забивать важнейшие мячи — таким мы помним его на поле. Невероятно добрый и светлый человек, всегда готовый прийти на помощь — таким он был в жизни.

Светлая память Сергею Ателькину. Его имя всегда будет в истории «Шахтера» и сердцах болельщиков. Искренние соболезнования его семье и друзьям", — написал Сергей Палкин.

Напомним, что, кроме «Шахтера» (265 поединков, 82 гола), чемпион Украины и четырехкратный обладатель Кубка страны также защищал цвета итальянского «Лечче» (забивал в серии А «Роме», «Наполи» и «Болонье»), португальской «Боавишты», «Кремня» и донецкого «Металлурга». В составе сборной Украины Ателькин провел два матча, заменив в своем дебютном матче в Армении Андрея Шевченко. После завершения карьеры игрока он работал тренером-селекционером «Шахтера».

В составе «Шахтера» нападающий Сергей Ателькин провел 265 матчей и забил 82 мяча

По информации директора телеканалов «Футбол» Александра Денисова, смерть наступила в ночь с 30 сентября на 1 октября из-за проблем с сердцем.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 48-летний врач сборной Украины Антон Хуаев умер от коронавируса.

Фото ФК «Шахтер»

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