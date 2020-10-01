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Спорт

Чемпионку мира по пауэрлифтингу унизили в аэропорту, потребовав доказать, что она женщина

12:37 1 октября 2020
Анна Тураева

Российскую спортсменку Анну Тураеву, шестикратную чемпионку мира и десятикратную чемпионку Европы по пауэрлифтингу, унизили в аэропорту, потребовав доказать, что она женщина. Об этом случае она рассказала в Instagram.

Из-за многолетних занятий силовыми видами спорта внешность Анны действительно приобрела мужские черты. Она также предпочитает одеваться и стричься, как мужчина.

В результате сотрудники аэропорта в Санкт-Петербурге, а затем и в Москве, где женщина делала пересадку на самолет до Краснодара, засомневались, действительно ли она является пассажиром, чье имя указано на билете.

«Хочу поделиться с вами тем ужасом, который со мной случился… На проходной меня отказались пропускать, ссылаясь на то, что у меня в паспорте в графе пол написано „ж“. Это было унизительно: при всей очереди меня отчитывали, как малолетку, с вопросами интимного характера, интересуясь: в роли кого я по жизни и в постели. Вся очередь наблюдала за этой анархией, и я ощущала себя максимально беспомощной, пытаясь доказать, что я женщина», — написала Тураева.

В конце концов ее все же пропустили в самолет. Но та же история повторилась в Москве.

«В столице меня уже встретили с агрессией, и мне стало искренне обидно и страшно. Мне казалось, что я преступница или еще того хуже. Ни капли уважения, никакого чувства такта, и я уже не говорю о субординации. Обращаюсь к компании: я трудилась всю свою молодость, получала первые места на чемпионатах мира, работая кровью и потом для своей страны, не для того, чтобы в итоге со мной поступали вот так!», — пишет Анна.

Добрый вечер мои хорошие. Сегодня я хочу поделиться с вами тем ужасом, которым произошёл со мной вчера. Я имею твёрдый характер, и меня ничего не может смутить. Но бывают люди разные, и реагируют тоже по разному. Вчера, я перелетала транзитом с Питера, в Москву и с Москвы в Краснодар. На проходной меня отказались пропускать ссылаясь на то, что у меня в паспорте, в графе пол-написано ж. Это было унизительно, при всей очереди, меня отчитывали как малолетку, с вопросами интимного характера. Интересуясь в роли кого я по жизни, и в постели. При этом я не позволила себе ни малейшей грубости, и старалась решить ситуацию. Вся очередь наблюдала за этой анархией, и я ощущала себя максимально беспомощной в данном ситуации. ПРОДОЛЖЕНИЕ В КАРУСЕЛИ⬆️

Публикация от Анна Тураева (@turaevaanna_)

Тураева позже подчеркнула, что ее обидел не сам факт того, что в ней видят скорее мужчину, чем женщину, поскольку она «сама в себе женщину не очень-то видит», но унизительное и бестактное обращение сотрудников авиакомпании, которые, несмотря на предъявленные документы, оказывали на нее психологическое давление и требовали подтвердить ее пол прямо в очереди на посадку.

«Моя внешность не дает никому права лезть ко мне в душу (и в трусы) с вопросами интимного характера!», — возмущена 42-летняя спортсменка.

В авиакомпании UTair уже принесли ей свои извинения, признав, что подобное недопустимо и пообещав разобраться с допустившими ошибку сотрудниками.


Фото Instagram/turaevaanna_

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