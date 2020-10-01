Чемпион Европы ушел воевать в Нагорный Карабах

Чемпион Европы-2019, 20-летний армянский борец вольного стиля Арсен Арутюнян вместе с добровольческим отрядом «Гайдук» отправился в Нагорный Карабах, где в последнюю неделю обострился армяно-азербайджанский конфликт и идут ожесточенные бои.

«Я несколько дней ждал, чтобы с отцом отправиться на передовую. Я присоединился к отряду добровольцев «Гайдук» под командованием моего отца Карена Арутюняна, Карена Рашояна и Саяда Айрапетяна. Отряд был сформирован 3 апреля 2016 года.

Победа будет за нами. Мы сделаем все возможное, чтобы победить. Да благословит нас Господь. Мы вернемся с победой", — приводит слова 20-летнего Арсена Арутюняна News.am.

Арсен Арутюнян с отцом

Отметим, что, кроме «золота» чемпионата Европы-2019 в весовой категории до 61 кг, в активе Арсена Арутюняна также «бронза» континентального первенства-2020 и «бронза» молодежного чемпионата мира-2018.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что единственный сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна ушел воевать.

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