Фанатка «Ромы» вышла из 9-месячной комы, услышав голос легенды клуба Тотти

Ярая болельщица итальянской «Ромы», 19-летняя Иленья Матилли, пришла в себя после девяти месяцев пребывания в коме, услышав видеообращение легенды клуба Франческо Тотти.

Девушка попала в ужасную автокатастрофу в декабре прошлого года, в результате которой мгновенно погибла ее лучшая подруга. Машина, на которой компания возвращалась с вечеринки, врезалась в дерево. Иленью с тяжелой травмой головы доставили в больницу, где она впала в кому.

Родители девушки регулярно включали у ее постели клубный гимн «Ромы», надеясь на чудо. Но именно после видеообращения легендарного экс-капитана «волков» («Привет Иленья, я Франческо Тотти, и я хотел поздороваться с тобой, держись и не сдавайся») девушка пришла в сознание.

Когда появилась возможность, 44-летний чемпион мира Франческо Тотти навестил Иленью и провел в больнице полтора часа, подарив ей свою футболку с автографом и сфотографировавшись на память (по иронии судьбы, до аварии Матилли была футболисткой другого римского клуба «Лацио», но болела за «Рому»).

«Я должен поблагодарить друга моей дочери, у которого возникла идея связаться с Тотти и попросить его записать сообщение. Франческо откликнулся немедленно. Его фантастический голос в сочетании со страстью и любовью, которую Иленья всегда испытывала к «Роме», способствовали ее пробуждению.

Возвращение ее улыбки настолько заразительно, а ее глаза полны света и радости. Тотти — человек с добрым сердцем, разговаривать с ним сегодня в больнице было все равно, что разговаривать с братом", — разоткровенничался ошеломленный поступком Тотти отец девушки Стефано в интервью Corriere Della Sera.

«Это было очень важно и трогательно для меня. Иленья пока не говорит, но мы обнялись, и она заплакала. Если бы я знал, что это поможет, я бы отправил видео раньше. Мы обязательно встретимся снова, когда ее выпишут из больницы», — отметил Франческо Тотти.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Франческо Тотти забил шикарный гол в финале любительского турнира в Риме.

Фото corriere. it



66

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter