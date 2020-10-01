С Гризманном и Мбаппе: чемпион мира Франция огласила состав на матч с Украиной

Главный тренер действующего чемпиона мира сборной Франции Дидье Дешам огласил список 24 футболистов для подготовки к товарищескому матчу со сборной Украины (7 октября, арена «Стад де Франс» в Сен-Дени, 22:10) и ближайшим поединкам Лиге наций против Португалии (11 октября, Сен-Дени) и Хорватии (14 октября, Загреб).

В составе сборной — 13 (!) обладателей «золота» ЧМ-2018, 15 легионеров и восемь представителей французских клубов.

Полностью состав сборной Франции выглядит так:

вратари — Уго Льорис («Тоттенхэм», Англия), Стив Манданда («Марсель»), Майк Меньян («Лилль»);

защитники — Люка Динь («Эвертон», Англия), Лео Дюбуа («Лион»), Люка Эрнандес, Бенжамен Павар (оба — «Бавария», Германия), Пресналь Кимпембе («ПСЖ»), Клеман Лангле («Барселона», Испания), Дайо Умапекано («Лейпциг», Германия), Рафаэль Варан («Реал», Испания);

полузащитники — Корентин Толиссо («Бавария», Германия), Н’Голо Канте («Челси», Англия), Стивен Н’Зонзи, Эдуарду Камавинга (оба — «Ренн»), Адриан Рабьо («Ювентус», Италия), Поль Погба («Манчестер Юнайтед», Англия);

нападающие — Оливье Жиру («Челси», Англия), Антуан Гризманн («Барселона», Испания), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед», Англия), Виссам Бен Йеддер («Монако»), Кингсли Коман («Бавария», Германия), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Уссем Ауар («Лион»).

Напомним, что после возвращения из Франции команда Андрея Шевченко проведет на киевском «Олимпийском» поединки Лиги наций против Германии (10 октября) и Испании (13 октября).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что игроки сборной Франции Павар, Эрнандес, Толиссо и Коман выиграли в составе «Баварии» Лигу чемпионов.

Фото Getty Images

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