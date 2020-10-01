Шевченко довызвал в сборную Украины на матчи с грандами 18-летнего таланта из «Динамо»

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко, ранее объявивший список футболистов для подготовки к товарищескому матчу против чемпиона мира Франции (7 октября в Сен-Дени), а также к поединкам Лиги наций против Германии (10 октября в Киеве) и Испании (13 октября в Киеве), довызвал в национальную команду еще одного игрока, сообщает официальный сайт УАФ.

Дебютный вызов в лагерь «желто-синих», которые начнут сбор 5 октября, получил 18-летний защитник «Динамо» Илья Забарный, который лишь месяц назад дебютировал в «молодежке» у Руслана Ротаня, а всего две недели назад — в еврокубках, пробившись с командой Мирчи Луческу в групповой турнир Лиги чемпионов.

1 сентября 2020 года. Наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань поздравляет Илью Забарного с 18-летием

Теперь талантливый парень может не только дебютировать в сборной Украины, но и сыграть в ЛЧ против Лионеля Месси, Криштиану Роналду и команды Сергея Реброва. Удачи, Илья!

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вместо травмированного Александра Зинченко вызов в сборную Украины получил Александр Зубков из «Ференцвароша».

Фото uaf.ua, ФК «Динамо»

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