В четверг, 1 октября, состоялись поединки раунда плей-офф, по итогам которых стали известны все 48 клубов, завоевавшие путевки в групповой турнир Лиги Европы, где Украину представит бронзовый призер чемпионата страны луганская «Заря».

Отметим греческий АЕК, который с украинцами Чигринским и дебютантом Шаховым в составе в компенсированное время выбил из еврокубков обидчика «Десны» немецкий «Вольфсбург».

К сожалению, команды других украинских легионеров — брестское «Динамо» (Милевский, Хачериди, Нойок), «Арарат-Армения» (Вакуленко) и «Фехервар» (Петряк) — прекратили выступления в Лиге Европы.

И конечно же, нельзя пройти мимо чудесного спасения легендарного «Милана», ушедшего от поражения на поле скромного «Риу Аве» из Португалии благодаря пенальти на последних секундах дополнительного времени и победившего в серии из 24 (!) 11-метровых ударов. При этом португальцы в «лотерее» трижды (!) получали шанс «хоронить» европейского гранда одним-единственным ударом, но каждый раз мазали.

Лига Европы. Раунд плей-офф



1 октября (четверг)

«Риу Аве» (Португалия) — «Милан» (Италия) — 2:2 (Франсишку Жералдеш, 72, Желсон, 91 — Салемакерс, 51, Чахланоглу, 120+2, с пенальти). По пенальти — 8:9. На 120+1-й первой минуте удален Боревкович («Риу Аве»).

«Янг Бойз» (Швейцария) — Тирана (Албания) — 3:0 (Фасснахт, 42, 64, Нсаме, 52). На 67-й минуте удален Торасса («Тирана»).

«Динамо» (Хорватия) — «Флора» (Эстония) — 3:1 (Гавранович, 11, Адеми, 26, 87 — Синявский, 65).

«Клуж» (Румыния) — «КуПС» (Финляндия) — 3:1 (Рондон, 5, 56, Дебелюх, 42 — Удо, 90+1).

«Арарат-Армения» (Армения) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 1:2 (Лима, 72 — Катай, 45, Фальчинелли, 60).

Наш соотечественник Сергей Вакуленко провел на поле в составе хозяев всю встречу и получил желтую карточку.

«Динамо» (Брест, Беларусь) — «Лудогорец» (Болгария) — 0:2 (Ману, 73, Марин, 79).

Из трех украинцев против болгар все 90 минут сражался только Евгений Хачериди. Александр Нойок все игру проседел в запасе, а травмированного Артема Милевского не оказалось даже в заявке на матч.

«Сараево» (Босния и Герцеговина) — «Селтик» (Шотландия) — 0:1 (Эдуар, 70).

«Легия» (Польша) — «Карабах» (Азербайджан) — 0:3 (Андраде, 50, Зубир, 62, Озобич, 70).

«Дандолк» (Ирландия) — «Клаксвик» (Фарерские острова) — 3:1 (Мюррей, 33, Клири, 48, Келли, 79 — Мидтскоген, 86).

«Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) — «Виктория» (Чехия) — 1:0 (Жозуэ, 4, с пенальти).

«Русенборг» (Норвегия) — ПСВ «Эйндховен» (Нидерланды) — 0:2 (Хахави, 22, Гакпо, 61).

АЕК (Греция) — «Вольфсбург» (Германия) — 2:1 (Андре Симоэш, 64, Ансарифард, 90+4 — Мехмеди, 45+1).

Украинцы Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов отыграли за команду из Афин весь поединок.

«Базель» (Швейцария) — ЦСКА (Болгария) — 1:3 (Кабрал, 54, с пенальти — Тьягу Родригеш, 72, 88, Ахмедов, 90+7).

«Спортинг» (Португалия) — ЛАСК (Австрия) — 1:4 (Тьягу Томаш, 42 — Траунер, 14, Рагуш, 58, Микорль, 65, Грубер, 69). На 63-й минуте удален Коатес («Спортинг»).

«Шарлеруа» (Бельгия) — «Лех» (Польша) — 1:2 (Фалль, 56 — Рамирес, 34, Пухач, 41). На 51-й минуте Резаи («Шарлеруа») не реализовал пенальти, а на 77-й удален Шатка («Лех»).

«Копенгаген» (Дания) — «Риека» (Хорватия) — 0:1 (Анкерсен, 20, в свои ворота).

Обидчик «Колоса» из Коваливки «Риека» неожиданно прошла в столице Дании «Копенгаген». При этом судьбу путевки в групповую стадию Лиги Европы решил дичайший автогол хозяев поля. Не пробуйте повторить действия обороны «Копенгагена» — не получится…

«Мальме» (Швеция) — «Гранада» (Испания) — 1:3 (Бергет, 45 — Мачис, 30, Пуэртас, 58, Эррера, 85).

«Тоттенхэм» (Англия) — «Маккаби» (Хайфа, Израиль) — 7:2 (Кейн, 2, 56, с пенальти, 74, Лукас Моура, 21, Ле Чельсо, 37, 40, Алли, 90+1, с пенальти — Чери, 17, Рукавица, 51, с пенальти).

«Тоттенхэм» забил семь голов в еврокубковом матче впервые с 1983 года. Тогда английский клуб в Кубке УЕФА разгромил со счетом 8:0 ирландскую «Дрогеду Юнайтед».

«Слован» (Чехия) — АПОЕЛ (Кипр) — 1:0 (Мара, 90+5, с пенальти).

«Стандард» (Бельгия) — «Фехервар» (Венгрия) — 3:1 (Гавори, 51, Амалла, 77, с пенальти, 85, с пенальти — Николич, 10).

Бывший игрок «Зари» Петряк играл" за венгров до 63-й минуты.

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Галатасарай» (Турция) — 2:1 (Арфилд, 52, Таварниер, 59 — Маркао, 87).

Перед намеченной на пятницу, 2 октября, жеребьевкой в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (в 14:00) ее участники разбиты на четыре «корзины». «Заря» в самый последний момент смогла запрыгнуть в третью «корзину». Подопечные Виктора Скрипника точно не сыграют в одной группе с представителями России, а также с другими клубами из своей «корзины».

«Корзина» 1

«Арсенал» (Англия)

«Тоттенхэм» (Англия)

«Рома» (Италия)

«Наполи» (Италия)

«Бенфика» (Португалия)

«Байер» (Германия)

«Вильярреал» (Испания)

ЦСКА (Россия)

«Брага» (Португалия)

«Гент» (Бельгия)

ПСВ «Эйндховен» (Нидерланды)

«Селтик» (Шотландия)

«Корзина» 2

«Динамо» (Загреб, Хорватия)

«Спарта» (Чехия)

«Славия» (Чехия)

«Црвена Звезда» (Сербия)

«Лудогорец» (Болгария)

«Янг Бойз» (Швейцария)

«Рапид» (Австрия)

«Лестер» (Англия)

ПАОК (Греция)

«Карабах» (Азербайджан)

«Стандард» (Бельгия)

«Реал Сосьедад» (Испания)

«Корзина» 3

«Гранада» (Испания)

«Милан» (Италия)

АЗ (Нидерланды)

«Фейеноорд» (Нидерланды)

АЕК (Греция)

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль)

«Рейнджерс» (Шотландия)

«Мольде» (Норвегия)

«Хоффенхайм» (Германия)

ЛАСК (Австрия)

«Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль)

«Заря» (Украина)

«Корзина» 4



«Клуж» (Румыния)

«Лилль» (Франция)

«Ницца» (Франция)

«Слован» (Чехия)

«Риека» (Хорватия)

«Дандолк» (Ирландия)

«Антверпен» (Бельгия)

«Лех» (Польша)

«Сивасспор» (Турция)

«Вольфсберг» (Австрия)

«Омония» (Кипр)

ЦСКА (Болгария)

Напомним, что 1 октября состоялась жеребьевка Лиги чемпионов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Десну» выбил из Лиги Европы немецкий «Вольфсбург», а «Колос» — хорватская «Риека».

Фото Twitter ФК «Милан»

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