«Милан» спасся в серии из 24 (!) пенальти, «Заря» узнала возможных соперников: видеообзоры матчей ЛЕ
В четверг, 1 октября, состоялись поединки раунда плей-офф, по итогам которых стали известны все 48 клубов, завоевавшие путевки в групповой турнир Лиги Европы, где Украину представит бронзовый призер чемпионата страны луганская «Заря».
Отметим греческий АЕК, который с украинцами Чигринским и дебютантом Шаховым в составе в компенсированное время выбил из еврокубков обидчика «Десны» немецкий «Вольфсбург».
К сожалению, команды других украинских легионеров — брестское «Динамо» (Милевский, Хачериди, Нойок), «Арарат-Армения» (Вакуленко) и «Фехервар» (Петряк) — прекратили выступления в Лиге Европы.
И конечно же, нельзя пройти мимо чудесного спасения легендарного «Милана», ушедшего от поражения на поле скромного «Риу Аве» из Португалии благодаря пенальти на последних секундах дополнительного времени и победившего в серии из 24 (!) 11-метровых ударов. При этом португальцы в «лотерее» трижды (!) получали шанс «хоронить» европейского гранда одним-единственным ударом, но каждый раз мазали.
Лига Европы. Раунд плей-офф
1 октября (четверг)
«Риу Аве» (Португалия) — «Милан» (Италия) — 2:2 (Франсишку Жералдеш, 72, Желсон, 91 — Салемакерс, 51, Чахланоглу, 120+2, с пенальти). По пенальти — 8:9. На 120+1-й первой минуте удален Боревкович («Риу Аве»).
«Янг Бойз» (Швейцария) — Тирана (Албания) — 3:0 (Фасснахт, 42, 64, Нсаме, 52). На 67-й минуте удален Торасса («Тирана»).
«Динамо» (Хорватия) — «Флора» (Эстония) — 3:1 (Гавранович, 11, Адеми, 26, 87 — Синявский, 65).
«Клуж» (Румыния) — «КуПС» (Финляндия) — 3:1 (Рондон, 5, 56, Дебелюх, 42 — Удо, 90+1).
«Арарат-Армения» (Армения) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 1:2 (Лима, 72 — Катай, 45, Фальчинелли, 60).
Наш соотечественник Сергей Вакуленко провел на поле в составе хозяев всю встречу и получил желтую карточку.
«Динамо» (Брест, Беларусь) — «Лудогорец» (Болгария) — 0:2 (Ману, 73, Марин, 79).
Из трех украинцев против болгар все 90 минут сражался только Евгений Хачериди. Александр Нойок все игру проседел в запасе, а травмированного Артема Милевского не оказалось даже в заявке на матч.
«Сараево» (Босния и Герцеговина) — «Селтик» (Шотландия) — 0:1 (Эдуар, 70).
«Легия» (Польша) — «Карабах» (Азербайджан) — 0:3 (Андраде, 50, Зубир, 62, Озобич, 70).
«Дандолк» (Ирландия) — «Клаксвик» (Фарерские острова) — 3:1 (Мюррей, 33, Клири, 48, Келли, 79 — Мидтскоген, 86).
«Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) — «Виктория» (Чехия) — 1:0 (Жозуэ, 4, с пенальти).
«Русенборг» (Норвегия) — ПСВ «Эйндховен» (Нидерланды) — 0:2 (Хахави, 22, Гакпо, 61).
АЕК (Греция) — «Вольфсбург» (Германия) — 2:1 (Андре Симоэш, 64, Ансарифард, 90+4 — Мехмеди, 45+1).
Украинцы Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов отыграли за команду из Афин весь поединок.
«Базель» (Швейцария) — ЦСКА (Болгария) — 1:3 (Кабрал, 54, с пенальти — Тьягу Родригеш, 72, 88, Ахмедов, 90+7).
«Спортинг» (Португалия) — ЛАСК (Австрия) — 1:4 (Тьягу Томаш, 42 — Траунер, 14, Рагуш, 58, Микорль, 65, Грубер, 69). На 63-й минуте удален Коатес («Спортинг»).
«Шарлеруа» (Бельгия) — «Лех» (Польша) — 1:2 (Фалль, 56 — Рамирес, 34, Пухач, 41). На 51-й минуте Резаи («Шарлеруа») не реализовал пенальти, а на 77-й удален Шатка («Лех»).
«Копенгаген» (Дания) — «Риека» (Хорватия) — 0:1 (Анкерсен, 20, в свои ворота).
Обидчик «Колоса» из Коваливки «Риека» неожиданно прошла в столице Дании «Копенгаген». При этом судьбу путевки в групповую стадию Лиги Европы решил дичайший автогол хозяев поля. Не пробуйте повторить действия обороны «Копенгагена» — не получится…
«Мальме» (Швеция) — «Гранада» (Испания) — 1:3 (Бергет, 45 — Мачис, 30, Пуэртас, 58, Эррера, 85).
«Тоттенхэм» (Англия) — «Маккаби» (Хайфа, Израиль) — 7:2 (Кейн, 2, 56, с пенальти, 74, Лукас Моура, 21, Ле Чельсо, 37, 40, Алли, 90+1, с пенальти — Чери, 17, Рукавица, 51, с пенальти).
«Тоттенхэм» забил семь голов в еврокубковом матче впервые с 1983 года. Тогда английский клуб в Кубке УЕФА разгромил со счетом 8:0 ирландскую «Дрогеду Юнайтед».
«Слован» (Чехия) — АПОЕЛ (Кипр) — 1:0 (Мара, 90+5, с пенальти).
«Стандард» (Бельгия) — «Фехервар» (Венгрия) — 3:1 (Гавори, 51, Амалла, 77, с пенальти, 85, с пенальти — Николич, 10).
Бывший игрок «Зари» Петряк играл" за венгров до 63-й минуты.
«Рейнджерс» (Шотландия) — «Галатасарай» (Турция) — 2:1 (Арфилд, 52, Таварниер, 59 — Маркао, 87).
Перед намеченной на пятницу, 2 октября, жеребьевкой в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (в 14:00) ее участники разбиты на четыре «корзины». «Заря» в самый последний момент смогла запрыгнуть в третью «корзину». Подопечные Виктора Скрипника точно не сыграют в одной группе с представителями России, а также с другими клубами из своей «корзины».
«Корзина» 1
«Арсенал» (Англия)
«Тоттенхэм» (Англия)
«Рома» (Италия)
«Наполи» (Италия)
«Бенфика» (Португалия)
«Байер» (Германия)
«Вильярреал» (Испания)
ЦСКА (Россия)
«Брага» (Португалия)
«Гент» (Бельгия)
ПСВ «Эйндховен» (Нидерланды)
«Селтик» (Шотландия)
«Корзина» 2
«Динамо» (Загреб, Хорватия)
«Спарта» (Чехия)
«Славия» (Чехия)
«Црвена Звезда» (Сербия)
«Лудогорец» (Болгария)
«Янг Бойз» (Швейцария)
«Рапид» (Австрия)
«Лестер» (Англия)
ПАОК (Греция)
«Карабах» (Азербайджан)
«Стандард» (Бельгия)
«Реал Сосьедад» (Испания)
«Корзина» 3
«Гранада» (Испания)
«Милан» (Италия)
АЗ (Нидерланды)
«Фейеноорд» (Нидерланды)
АЕК (Греция)
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль)
«Рейнджерс» (Шотландия)
«Мольде» (Норвегия)
«Хоффенхайм» (Германия)
ЛАСК (Австрия)
«Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль)
«Заря» (Украина)
«Корзина» 4
«Клуж» (Румыния)
«Лилль» (Франция)
«Ницца» (Франция)
«Слован» (Чехия)
«Риека» (Хорватия)
«Дандолк» (Ирландия)
«Антверпен» (Бельгия)
«Лех» (Польша)
«Сивасспор» (Турция)
«Вольфсберг» (Австрия)
«Омония» (Кипр)
ЦСКА (Болгария)
Напомним, что 1 октября состоялась жеребьевка Лиги чемпионов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Десну» выбил из Лиги Европы немецкий «Вольфсбург», а «Колос» — хорватская «Риека».
Фото Twitter ФК «Милан»119
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