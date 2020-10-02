Жеребьевка Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии в Ньоне

В пятницу, 2 октября, в штаб-квартире Европейского футбольного союза (УЕФА) в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка группового этапа Лиги Европы (начало — в 14:00 по киевскому времени). Следом за донецким «Шахтером» и киевским «Динамо», получивших соперников в группах Лиги чемпионов, своих оппонентов узнает и луганская «Заря».

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию церемонии в Ньоне, за которой вы сможете следить в этой новости.

Третий групповой турнир для «Зари»

Луганский клуб третий раз в истории сыграет на групповой стадии еврокубка. В сезоне-2016/2017 «Заря» в компании именитых «Манчестер Юнайтед», «Фейеноорда» и «Фенербахче» заняла последнее место, набрав всего два очка (в домашних матчах с голландцами — 1:1 и турками — 1:1), а в следующем розыгрыше-2017/2018 в квартете с «Атлетиком», «Гертой» и «Эстерсундом» стала третьей, одержав две победы (на выезде над «Атлетиком» — 1:0 и дома над «Гертой» — 2:1) и потерпев четыре поражения.

У "Зари" уже есть опыт выступлений на групповом этапе Лиги Европы

Лучший и худший варианты жребия для «Зари»: версия «ФАКТОВ»

Приемлемый вариант: «Гент», «Карабах», «Дандолк».

Нежелательный вариант: «Наполи», «Лестер», «Лилль».

«Заря» — в третьей «корзине»

После окончания отборочного турнира определились все 48 клубов групповой стадии Лиги Европы. По итогам жеребьевки команды распределят на 12 квартетов. Бронзовый призер чемпионата Украины луганская «Зоря» попала, согласно клубному рейтингу, в третью «корзину».

Поскольку УЕФА по-прежнему разводит украинские и российские клубы, то подопечные Виктора Скрипника точно не сыграют в одной группе с московским ЦСКА.

«Корзина» 1

«Арсенал» (Англия)

«Тоттенхэм» (Англия)

«Рома» (Италия)

«Наполи» (Италия)

«Бенфика» (Португалия)

«Байер» (Германия)

«Вильярреал» (Испания)

ЦСКА (Россия)

«Брага» (Португалия)

«Гент» (Бельгия)

ПСВ «Эйндховен» (Нидерланды)

«Селтик» (Шотландия)

«Корзина» 2

«Динамо» (Загреб, Хорватия)

«Спарта» (Чехия)

«Славия» (Чехия)

«Црвена Звезда» (Сербия)

«Лудогорец» (Болгария)

«Янг Бойз» (Швейцария)

«Рапид» (Австрия)

«Лестер» (Англия)

ПАОК (Греция)

«Карабах» (Азербайджан)

«Стандард» (Бельгия)

«Реал Сосьедад» (Испания)

«Корзина» 3

«Гранада» (Испания)

«Милан» (Италия)

АЗ (Нидерланды)

«Фейеноорд» (Нидерланды)

АЕК (Греция)

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль)

«Рейнджерс» (Шотландия)

«Мольде» (Норвегия)

«Хоффенхайм» (Германия)

ЛАСК (Австрия)

«Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль)

«Заря» (Украина)

«Корзина» 4

«Клуж» (Румыния)

«Лилль» (Франция)

«Ницца» (Франция)

«Слован» (Чехия)

«Риека» (Хорватия)

«Дандолк» (Ирландия)

«Антверпен» (Бельгия)

«Лех» (Польша)

«Сивасспор» (Турция)

«Вольфсберг» (Австрия)

«Омония» (Кипр)

ЦСКА (Болгария)

Если ассоциация представлена на групповом этапе двумя или более командами, эти клубы разбиваются на пары. Их матчи разводятся по разным временным «слотам» для повышения телеаудитории, чтобы один клуб играл в 19:55, а другой — в 22:00 по киевскому времени. Кстати, как и в Лиге чемпионов, в каждом поединке команда сможет сделать пять замен, а в заявку на матч позволят внести 23 фамилии игроков.

Календарь матчей

Известны базовые даты проведения группового этапа Лиги Европы.

1-й тур

22 октября

2-й тур

29 октября

3-й тур

5 ноября

4-й тур

26 ноября

5-й тур

3 декабря

6-й тур

10 декабря

Призовые от УЕФА

Каждый из 48 участников группового этапа получит примерно по 2,92 миллиона евро (2,75 млн в качестве начальной выплаты и 170 тысяч в виде дополнительной). Бонус за каждую победу на групповом этапе составит 570 тысяч евро, за ничью — 190 тысяч. Неиспользованные средства (190 тысяч с каждой ничьей) суммируются и перераспределяются среди участников группового этапа в пропорциональной зависимости от количества побед.

Каждый победитель группы получит 1 миллион евро, а второе место в группе принесет клубу 500 тысяч евро. Участникам плей-офф за выход в 1/16 финала выплатят по 500 тысяч евро, за 1/8 финала — по 1,1 млн, за ¼ финала — по 1,5 млн, за ½ финала — по 2,4 млн, за выход в финал — по 4,5 млн. Победитель Лиги Европы дополнительно получит 4 млн евро.

Также участникам ЛЕ будут произведены выплаты на основе рейтинга клубов. Сумма в 84 млн евро разбита на «доли коэффициентов» (каждая доля — 71430 евро). Клуб с самой низкой позицией в рейтинге получит одну долю (71430), клуб с наивысшим рейтингом — 48 долей (3,43 млн).

Таким образом, луганская «Заря» только за выход в групповой турнир гарантировала себе 3,85 млн евро призовых.

Награда лучшему футболисту сезона

Во время церемонии в Ньоне будет вручена награда УЕФА лучшему футболисту сезона, которая достанется одному из трех претендентов — аргентинцу Эверу Банеге («Севилья»), перешедшему в «Аш-Шабаб» из Саудовской Аравии, португальцу Бруну Фернандешу («Манчестер Юнайтед») или бельгийцу Ромелу Лукаку («Интер»).

Финал Лиги Европы — в Гданьске

В 2021 году решающий поединок Лиги Европы пройдет 26 мая на 44-тысячном стадионе «Энерга-Гданьск» в Гданьске, который впервые примет еврокубковый финал.

Как известно, Гданьск должен был принять финал ЛЕ-2019/2020, но из-за пандемии коронавируса УЕФА изменил формат турнира и провел стадию плей-офф на стадионах Германии (в финале испанская «Севилья» на стадионе в Кельне обыграла миланский «Интер» — 3:2).

Строительство стадиона стартовало в 2008-м и завершилось в 2011 году. Снаружи стадион внешне напоминает янтарь, широко встречающийся на Балтийском побережье. Официально открытая 6 августа 2011 года, арена принимала три матча групповой стадии Евро-2012, а также один четвертьфинальный поединок. А вот поединки еврокубков здесь пока не проводились.

44-тысячная "Энерга-Гданьск" пока не принимала матчи еврокубков

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, сколько «Динамо» заработало за выход в Лигу чемпионов.

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